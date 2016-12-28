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Эстебан Гранеро: Роналду – это AC/DC, Месси – что-то из реггетона

Источник:  MarcaКомментарии

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Эстебан Гранеро, который сейчас выступает за «Реал «Сосьедад», рассказал, с какой музыкой у него ассоциируются Криштиану Роналду и Лионель Месси.

«С какими музыкальными группами я бы сравнил Роналду и Месси? Криштиану - это AC/DC. Месси – что-то из реггетона. Это был бы хороший реггетон», - цитирует Гранеро Marca.

Реггетон - музыкальный стиль и танец, возникший в Панаме и Пуэрто-Рико под влиянием регги, дэнсхолла и хип-хопа, и получивший широкое распространение в латиноамериканских странах Карибского бассейна, а также среди латиноамериканцев, проживающих в США.

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