Эстебан Гранеро: Роналду – это AC/DC, Месси – что-то из реггетона
Бывший полузащитник мадридского «Реала»
Эстебан Гранеро, который сейчас выступает за «Реал «Сосьедад», рассказал, с
какой музыкой у него ассоциируются Криштиану Роналду и Лионель Месси.
«С какими музыкальными группами
я бы сравнил Роналду и Месси? Криштиану - это AC/DC. Месси – что-то из
реггетона. Это был бы хороший реггетон», - цитирует Гранеро Marca.
Реггетон - музыкальный стиль и танец, возникший в Панаме и Пуэрто-Рико под влиянием регги, дэнсхолла и хип-хопа, и получивший широкое распространение в латиноамериканских странах Карибского
бассейна, а также среди латиноамериканцев,
проживающих в США.
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