Эстебан Гранеро: Роналду – это AC/DC, Месси – что-то из реггетона

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Эстебан Гранеро, который сейчас выступает за «Реал «Сосьедад», рассказал, с какой музыкой у него ассоциируются Криштиану Роналду и Лионель Месси.

«С какими музыкальными группами я бы сравнил Роналду и Месси? Криштиану - это AC/DC. Месси – что-то из реггетона. Это был бы хороший реггетон», - цитирует Гранеро Marca.

Реггетон - музыкальный стиль и танец, возникший в Панаме и Пуэрто-Рико под влиянием регги, дэнсхолла и хип-хопа, и получивший широкое распространение в латиноамериканских странах Карибского бассейна, а также среди латиноамериканцев, проживающих в США.