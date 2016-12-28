Жулиано: На новый год произнесу тост за чемпионство «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Жулиано сказал, что на новый год он планирует выпить за чемпионство своей команды.

— Есть какой-то традиционный тост, который вы произносите на Новый год?

— Любой тост в каждый год — чтобы следующий год принес здоровье. Это самое важное, что у нас может быть. Я всегда прошу у Господа, чтобы он благословил нашу семью и принес ей здоровья.

— За чемпионство «Зенита» выпьете?

— Хах, этот тост я произнесу, но недостаточно только произнести тост и думать после этого, что теперь чемпионство придет само. Нужно будет еще как следует поработать, - цитирует Жулиано «Спорт день за днем».

На данный момент «Зенит» занимает второе место в чемпионате России. Команда набрала 35 очков в 17 матчах. Лидирует «Спартак», у которого 40 очков.