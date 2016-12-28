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Жулиано: Конечно, я бы не отказался от перехода в английскую премьер-лигу

Источник:  «Спорт день за днем»Комментарии

Полузащитник «Зенита» Жулиано сказал, что он не отказался бы поиграть за команду английской премьер-лиги, несмотря на календарь их матчей на праздники.

— В Англии в Boxing Day играют 31 декабря и 1 января. Теоретически это могло бы удержать вас от перехода в английский клуб? Вы могли бы сказать: «Нет, в Новый год я играть не буду»?
— Нет, конечно, я бы не стал отказываться от перехода в английскую премьер-лигу. Правда, Новый год — это важный праздник в нашей жизни. Мы встречаемся с семьями. Я провожу это время с мамой и братьями — у нас очень большая семья. Это красивый и важный момент, который мы привыкли проводить все вместе. Поэтому, конечно, играть в Новый год я бы играл, но не знаю, каковы были бы мои чувства от этого, - цитирует Жулиано «Спорт день за днем».

В нынешнем сезоне 26-летний Жулиано провел 23 матча за «Зенит» и забил 14 мячей при восьми голевых передачах.

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