Жулиано: В Бразилии нет новогоднего обращения президента
Полузащитник «Зенита»
Жулиано рассказал, как в Бразилии встречают Новый год
—
Есть ли в эфире бразильского телевидения новогоднее обращение президента?
— Нет такого.
— А что есть?
— По телевизору, на главном канале идет обратный отсчет. А так наша новогодняя традиция — фейерверки. Они взрываются везде — на пляжах, на улицах. Собственно, так мы и узнаем, что наступил Новый год, - цитирует Жулиано «Спорт день за днем».
В нынешнем сезоне 26-летний Жулиано провел 23 матча за «Зенит» и забил 14 мячей при восьми голевых передачах.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически