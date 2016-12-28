Жулиано: В Бразилии нет новогоднего обращения президента

Полузащитник «Зенита» Жулиано рассказал, как в Бразилии встречают Новый год

— Есть ли в эфире бразильского телевидения новогоднее обращение президента?

— Нет такого.

— А что есть?

— По телевизору, на главном канале идет обратный отсчет. А так наша новогодняя традиция — фейерверки. Они взрываются везде — на пляжах, на улицах. Собственно, так мы и узнаем, что наступил Новый год, - цитирует Жулиано «Спорт день за днем».

В нынешнем сезоне 26-летний Жулиано провел 23 матча за «Зенит» и забил 14 мячей при восьми голевых передачах.