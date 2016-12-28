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Букмекеры считают Гиггза основным кандидатом на пост главного тренера «Суонси»

Источник:  Sky SportsКомментарии

Новым главным тренером «Суонси» может стать Райан Гиггз. Об этом сообщают британские СМИ.

Как сообщает Sky Sports, по котировкам британских букмекеров именно Гиггз является наиболее вероятным кандидатом на пост главного тренера команды. На втором месте недавно уволенный из «Кристал Пэлас» Алан Пардью. Третьим по вероятности считается приглашение на этот пост главного тренера сборной Уэльса Криса Коулмэна.

Также среди кандидатов упоминаются экс-тренер «Бирмингема» Гэри Роуэтт, Юрген Клинсманн и Рой Ходжсон.

Ранее в отставку с поста главного тренер «Суонси» был отправлен Боб Брэдли. 58-летний американец возглавил «Суонси» 3 октября 2016 года. Под его руководством команда провела 11 матчей, в которых одержала две победы, дважды сыграла вничью и потерпела семь поражений.

«Суонси» после 18 матчей английской премьер-лиги занимает предпоследнее 19-е место в турнирной таблице, имея в активе 12 очков. В последнем матче под руководством Брэдли валлийский клуб вчера, 26 декабря был разгромлен на домашней арене «Вест Хэмом» со счетом 1:4.

В следующем туре «Суонси» 31 декабря примет «Борнмут».

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