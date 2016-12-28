Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Латвия (U-20)1 : 9Россия (U-20)
Хоккей  Канада (U-20)- : -Словакия (U-20)
Хоккей  ЦСКА- : -Динамо Москва
Хоккей  Дания (U-20)3 : 1Финляндия (U-20)
Хоккей  ХК Сочи- : -Спартак
Хоккей  Динамо Минск- : -Давос
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Касильяс может стать игроком «Марселя»

Источник:  Twitter.comКомментарии

Интерес к голкиперу «Порту» Икеру Касильясу проявляет «Марсель». Об этом в своем твиттере сообщил журналист RTL и L’Equipe Бертран Лятур.

Сообщается, что «Марсель» хотел бы усилить вратарскую позицию. Касильяс является одним из кандидатов. Также рассматривается кандидатура 17-летнего вратаря «Тулузы» Албана Ляфонта.

В текущем сезоне 35-летний Икер Касильяс провел 23 матча за «Порту», в которых пропустил 11 мячей.

Таблица трансферов РФПЛ 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Деку: В «Порту» пили много. Однажды трое просто упали на поле перед МоуриньюДеку: В «Порту» пили много. Однажды трое просто упали на поле перед МоуриньюЭкс-полузащитник «Порту» Деку рассказал в программе Aqui com Benja на телеканале Fox истории о бывших командах.«Валенсия», «Интер» и «Марсель» претендуют на Оби МикелаПолузащитник «Челси» Джон Оби Микел может сменить клуб в зимнее трансферное окно.Ди Мария может перейти в один из китайских клубовПолузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария может оказаться в Китае. Об этом сообщают французские СМИ.Алекс: Верю в ПСЖ, но надо, чтобы еще конкуренты притормозилиБывший игрок «ПСЖ» Алекс считает, что в январе команда поймает свою игру, но не уверен, что догонит «Ниццу» и «Монако».Эмин Махмудов: Благодарен Карпину, что позвал в «Спартак»…Эмин Махмудов: Благодарен Карпину, что позвал в «Спартак»…Полузащитник «Боавишты» Эмин Махмудов рассказал о смене гражданства, переезде в Португалию, проблемах с тренером и спартаковском прошлом.Дракслер будет зарабатывать в «ПСЖ» 10 миллионов евро в годПолузащитник сборной Германии Юлиан Драсклер станет одним из самых высокооплачиваемых футболистов «ПСЖ».Эмин Махмудов: В Португалии было два варианта. Сказали, «Боавишта» больше подходитПолузащитник «Боавишты» Эмин Махмудов рассказал в интервью «Советскому спорту» о том, почему выбрал португальский чемпионат.Ди Мария может продолжить карьеру в КитаеПолузащитник «ПСЖ» и сборной Аргентины Анхель Ди Мария может продолжить карьеру в Китае, сообщает L'Equipe.«Порту» поборется со «Спартаком» за ДепаяИнтерес к полузащитнику «МЮ» Мемфису Депаю проявляет «Порту». Об этом сообщают португальские СМИ.Жозе Моуринью: Французы должны быть рады уходу Ибрагимовича, потому что при нем побеждал только ПСЖГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью сказал, что французские болельщики должны быть рады уходу из «ПСЖ» нападающего Златана Ибрагимовича. Напомним, что сейчас шведский форвард выступает именно за «МЮ».Валерьен Исмаэль: Надеюсь, во Франции Дракслер найдет себе новые вызовыГлавный тренер «Вольфсбурга» Валерьен Исмаэль прокомментировал трансфер полузащитника Юлиана Дракслера в «Пари Сен-Жермен».Спортивный директор «Вольфсбурга»: Мы рады, что переговоры о переходе Дракслера завершились так быстроСпортивный директор «Вольфсбурга» Олаф Реббе прокомментировал переход полузащитник Юлиана Дракслера в «Пари Сен-Жермен».«Вольфсбург» подтвердил переход Дракслера в «ПСЖ»Полузащитник «Вольфсбурга» Юлиан Дракслер продолжит карьеру в «Пари Сен-Жермен».«Ливерпуль» готов отдать в аренду Сахо за 500 тысяч евро«Ливерпуль» согласен отпустить в аренду защитника Мамаду Сахо, но рассчитывает получить от нового клуба француза 500 тысяч евро.«ПСЖ» продлил контракт с Тиаго Силвой«ПСЖ» подписал новое соглашение с защитником Тиаго Силвой, сообщается на официальном сайте клуба.Костоломы из Португалии. Почему все боятся команду болельщиков «Порту»Костоломы из Португалии. Почему все боятся команду болельщиков «Порту»Рассказываем о португальской команде «Канелас 2010», матчи с которой бойкотируют все соперники из-за боязни быть покалеченными.Руководство «ПСЖ» планирует пригласить ВенгераРуководство «ПСЖ» недовольно выступлением команды под руководством Унаи Эмери.Скучный матч? Марио идет к вам! Бало удалился, а потом еще и толкнул камеруСкучный матч? Марио идет к вам! Бало удалился, а потом еще и толкнул камеруВ матче 19-го тура чемпионата Франции «Бордо» - «Ницца» голов зрители не увидели, но шоу от Марио Балотелли получили.Лига 1. 19-й тур. «ПСЖ» разгромил «Лорьян», «Монако» дожал «Кан» и другие матчиРезультаты матчей 19-го тура чемпионата Франции.«ПСЖ» забил 5 безответных мячей «Лорьяну»Футболисты «ПСЖ» в домашнем матче 19-го тура чемпионата Франции уверенно обыграли «Лорьян».

Порту
Портукалендарьстатистика
Марсель
Марселькалендарьстатистика
Икер Касильяс
Икер Касильясвсе новости
Чемпионат Португалии
Чемпионат Португалиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Франции
Чемпионат Франциитаблицакалендарьстатистикатексты/новости