Касильяс может стать игроком «Марселя»
Интерес к
голкиперу «Порту» Икеру Касильясу проявляет «Марсель». Об этом в своем твиттере
сообщил журналист RTL
и L’Equipe Бертран
Лятур.
Сообщается, что «Марсель» хотел бы усилить вратарскую позицию. Касильяс является одним из кандидатов. Также рассматривается кандидатура 17-летнего вратаря «Тулузы» Албана Ляфонта.
В текущем сезоне 35-летний Икер Касильяс провел 23 матча за «Порту», в которых пропустил 11 мячей.
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