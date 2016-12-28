Дания обыграла Финляндию на молодежном чемпионате мира
Матч молодежного чемпионата мира между сборными Дании и Финляндии
завершился победой датской команды. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу сборной
Дании.
В составе победителей отличились Вильям Боюсен, Давид Мадсен и
Йоахим Блихфельд. У Финляндии голы в активе Урхо Вааканайнена и Каспера
Бьерквиста.
Дания одержала первую победу на турнире, набрав три очка. У
Финляндии после двух матчей ноль очков.
Молодежный чемпионат мира
Монреаль (Канада)
Группа А
2-й тур
Матч
Дания (U-20) - Финляндия (U-20) - 3:2 (2:0, 1:0, 0:2)
Голы:
Бойсен (Тру, Вейкель), 5:20 (1:0). Мадсен (Йенсен М., Хоег), 17:40 (2:0). Блихфельд (Рёндберг, Кох), 35:53 (3:0). Вааканайнен (Маттила Й., T. Väyrynen), 44:17 (3:1). Бьорквист (Луото, J. Mattila), 55:30 (3:2).
Место и дата
28 декабря 01:30, Белл Центр, Онлайн-трансляция