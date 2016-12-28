Екатерина Дьяченко: Люди в Рио бедные и какие-то диковатые

Российская фехтовальщица, олимпийская чемпионка 2016 года в командном турнире саблисток Екатерина Дьяченко сказала, что не планирует возвращаться в Рио-де-Жанейро. Она отметила, что ей не понравилось увиденное в городе.

— Поедете в Рио просто отдохнуть?

— Нет, есть места, где более живописно. Мы, правда, мало, что видели в Рио, но от того, что посмотрели, мне стало грустно.

— Что не так?

— Люди бедно живут и какие-то диковатые. Идет толпа ребятишек и начинает тебя дергать, откуда ты. Тебя окружают, тыкают пальцами, щипают. После одного такого случая я больше не выходила за пределы олимпийской деревни, - цитирует Дьяченко «Спорт день за днем».

29-летняя Екатерина Дьяченко также является трехкратной чемпионкой мира, пятикратной чемпионкой Европы, многократным призером мировых и европейских чемпионатов.