Малкин набрал 800-е очко в НХЛ

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил шайбу в ворота «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Благодаря этому голу российский форвард набрал юбилейное очко.

Как сообщает официальный твиттер лиги, это 800-е очко Евгения в НХЛ. В его активе 310 голов и 490 результативных передач. В нынешнем сезоне Малкин набрал 40 (15+25) очков.

Malkin scores! Malkin picks up career point #800! pic.twitter.com/AG6v2zuqNL — NHL (@NHL) 28 декабря 2016 г.

30-летний Евгений Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года.