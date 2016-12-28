Малкин набрал 800-е очко в НХЛ
Форвард
«Питтсбурга» Евгений Малкин забросил шайбу в ворота «Нью-Джерси» в матче
регулярного чемпионата НХЛ. Благодаря этому голу российский форвард набрал
юбилейное очко.
Как сообщает официальный твиттер лиги, это 800-е очко Евгения в НХЛ. В его активе 310 голов и 490 результативных передач. В нынешнем сезоне Малкин набрал 40 (15+25) очков.
Malkin scores! Malkin picks up career point #800! pic.twitter.com/AG6v2zuqNL— NHL (@NHL) 28 декабря 2016 г.
30-летний Евгений Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года.
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