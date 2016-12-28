Кирилл Капризов: Когда мы начали забивать, стало даже весело

Нападающий молодежной сборной России Кирилл Капризов поделился впечатлениями после матча против сборной Латвии на молодежном чемпионате мира. Напомним, что его команда победила со счетом 9:1.

«Прошлой ночью мы быстро вернулись в гостиницу, немного покушали и сразу легли спать, что позволило нам хорошо отдохнуть перед второй игрой. Сегодня мы чувствовали себя более комфортно, а когда стали забивать голы, то стало даже весело. Шайба хорошо перемещалась у нас, кроме того, нам сопутствовала удача», - цитирует Капризова ТАСС.

Именно Капризов забросил три шайбы в этом матче. Также в его активе две результативные передачи.

Таким образом, сборная России одержала победу и набрала первые три очка в группе В. У Латвии по-прежнему ноль очков. «Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

Молодежный чемпионат мира

Торонто (Канада)

Группа В

2-й тур