Валерий Брагин: Мы серьезно отнеслись к Латвии и сыграли правильно

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин поделился впечатлениями после матча с молодежной сборной Латвии на чемпионате мира. Напомним, что его команда победила со счетом 9:1.

«Серьезно отнеслись к игре, готовились, разбирали их матч с американцами, в котором они неплохо выглядели, особенно по движению. Мы правильно сыграли. Немного изменили звенья, будем и дальше искать усиление игры.

Идет работа, нужно найти оптимальные сочетания в атаке и обороне. В конце просили ребят меньше с шайбой играть, больше в пас, чтобы избежать лишних столкновений. В целом мы довольны игрой, давно мы не забивали так много. Надеялись, что когда ребята немного отойдут от нагрузок, появится легкость, и голы придут. Так и получилось.

Будем готовиться к игре с американцами. Они по стилю похожи на канадцев? Да, но исполнители у Канады получше», - цитирует Брагина официальный сайт ФХР.

В составе победителей отличились Данил Юртайкин, Александр Полунин (дважды), Павел Карнаухов, Кирилл Капризов (дважды), Кирилл Беляев, Яков Тренин. У Латвии гол в активе Рудольфа Балцерса.

Таким образом, сборная России одержала победу и набрала первые три очка в группе В. У Латвии по-прежнему ноль очков. «Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

Молодежный чемпионат мира

Торонто (Канада)

Группа В

2-й тур



