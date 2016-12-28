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Владислав Сухачев: Огромное спасибо ребятам, они здорово облегчали мне задачу

Источник:  ФХРКомментарии

Голкипер молодежной сборной России Владислав Сухачев поделился впечатлениями после матча с молодежной сборной Латвии на чемпионате мира. Напомним, что его команда победила со счетом 9:1.

«Огромное спасибо ребятам, они здорово облегчали мне задачу. Поддержали меня и до матча, и во время игры помогали, блокировали броски. Мы сегодня были единым коллективом, одной семьей, у нас все получилось. Настроение? В раздевалке настроение у ребят отличное. Мы победили, это самое главное», - цитирует Сухачева официальный сайт ФХР.

В составе победителей отличились Данил Юртайкин, Александр Полунин (дважды), Павел Карнаухов, Кирилл Капризов (дважды), Кирилл Беляев, Яков Тренин. У Латвии гол в активе Рудольфа Балцерса.

Таким образом, сборная России одержала победу и набрала первые три очка в группе В. У Латвии по-прежнему ноль очков. «Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

Молодежный чемпионат мира

Торонто (Канада)

Группа В

2-й тур

Матч

Латвия (U-20) - Россия (U-20) - 1:9 (0:3, 1:3, 0:3)

Голы:

Юртайкин (Дронов), 5:33 (0:1). Полунин (Капризов, Сидоров), 12:10 (0:2). Карнаухов (Гурьянов, Кудако), 17:39 (0:3). Капризов (Воробьёв, Полунин), 20:56 (0:4). Балчерс (Дзиеркалс), 23:42 (1:4 - бол.). Полунин (Рыков, Воробьёв), 24:21 (1:5). Беляев (Юртайкин, Алексеев), 25:04 (1:6). Капризов (Рыков, Воробьёв), 46:07 (1:7 - бол.). Тренин (Капризов, Полунин), 49:28 (1:8 - бол.). Капризов (Воробьёв, Рыков), 56:07 (1:9 - бол.).

Место и дата

28 декабря 00:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция


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