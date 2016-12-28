Владислав Сухачев: Огромное спасибо ребятам, они здорово облегчали мне задачу

Голкипер молодежной сборной России Владислав Сухачев поделился впечатлениями после матча с молодежной сборной Латвии на чемпионате мира. Напомним, что его команда победила со счетом 9:1.

«Огромное спасибо ребятам, они здорово облегчали мне задачу. Поддержали меня и до матча, и во время игры помогали, блокировали броски. Мы сегодня были единым коллективом, одной семьей, у нас все получилось. Настроение? В раздевалке настроение у ребят отличное. Мы победили, это самое главное», - цитирует Сухачева официальный сайт ФХР.

В составе победителей отличились Данил Юртайкин, Александр Полунин (дважды), Павел Карнаухов, Кирилл Капризов (дважды), Кирилл Беляев, Яков Тренин. У Латвии гол в активе Рудольфа Балцерса.

Таким образом, сборная России одержала победу и набрала первые три очка в группе В. У Латвии по-прежнему ноль очков. «Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

Молодежный чемпионат мира

Торонто (Канада)

Группа В

2-й тур



