Егор Рыков: Латвия – хорошая команда, боевая

Защитник молодежной сборной России Егор Рыков поделился впечатлениями после матча с молодежной сборной Латвии на чемпионате мира. Напомним, что его команда победила со счетом 9:1.

«Латвия хорошая команда, боевая, играют по заданию. Здорово, что сегодня все получилось, в большинстве смогли забить. По ходу турнира нужно продолжать выполнять тренерские установки и от игры к игре прибавлять», - цитирует Рыкова официальный сайт ФХР.

В составе победителей отличились Данил Юртайкин, Александр Полунин (дважды), Павел Карнаухов, Кирилл Капризов (дважды), Кирилл Беляев, Яков Тренин. У Латвии гол в активе Рудольфа Балцерса.

Таким образом, сборная России одержала победу и набрала первые три очка в группе В. У Латвии по-прежнему ноль очков. «Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

Молодежный чемпионат мира

Торонто (Канада)

Группа В

2-й тур