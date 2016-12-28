Егор Рыков: Латвия – хорошая команда, боевая
Защитник молодежной сборной России Егор Рыков поделился впечатлениями
после матча с молодежной сборной Латвии на чемпионате мира. Напомним, что его
команда победила со счетом 9:1.
«Латвия хорошая команда, боевая, играют по заданию. Здорово,
что сегодня все получилось, в большинстве смогли забить. По ходу турнира нужно
продолжать выполнять тренерские установки и от игры к игре прибавлять»,
- цитирует Рыкова официальный сайт ФХР.
В составе
победителей отличились Данил Юртайкин, Александр Полунин (дважды), Павел
Карнаухов, Кирилл Капризов (дважды), Кирилл Беляев, Яков Тренин. У Латвии гол в
активе Рудольфа Балцерса.
Таким образом,
сборная России одержала победу и набрала первые три очка в группе В. У Латвии
по-прежнему ноль очков. «Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.
Молодежный
чемпионат мира
Торонто
(Канада)
Группа В
2-й тур
Матч
Латвия (U-20) - Россия (U-20) - 1:9 (0:3, 1:3, 0:3)
Голы:
Юртайкин (Дронов), 5:33 (0:1). Полунин (Капризов, Сидоров), 12:10 (0:2). Карнаухов (Гурьянов, Кудако), 17:39 (0:3). Капризов (Воробьёв, Полунин), 20:56 (0:4). Балчерс (Дзиеркалс), 23:42 (1:4 - бол.). Полунин (Рыков, Воробьёв), 24:21 (1:5). Беляев (Юртайкин, Алексеев), 25:04 (1:6). Капризов (Рыков, Воробьёв), 46:07 (1:7 - бол.). Тренин (Капризов, Полунин), 49:28 (1:8 - бол.). Капризов (Воробьёв, Рыков), 56:07 (1:9 - бол.).
Место и дата
28 декабря 00:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция