Сергей Веденеев: Не знаю, стоит ли Смолову уезжать из России

Бывший игрок «Зенита» Сергей Веденеев поделился своим мнением о перспективах форварда «Краснодара» Федора Смолова. Он считает, что игроку, возможно, не стоит переходить в другой чемпионат.

- Смолов, по слухам, может отправиться в Германию. Получится?

- Не знаю. Попробовать можно. Но надо попасть не только в «свой» чемпионат, но и в «свою» команду. А вообще-то выдержать в Европе высочайшую конкуренцию после нашей Премьер-лиги сейчас особенно сложно. Скорость игры не та.

Не знаю, надо ли Смолову уезжать. Мне кажется, что у него в России есть стимул расти, что он уже доказал. 29 голов за год - отличный результат. Тем более что были еще и два гола за сборную, - цитирует Веденеева «Спорт уик-энд».

В текущем сезоне 26-летний Федор Смолов провел 18 матчей за «Краснодар» и забил 15 мячей при одной голевой передаче. Ранее сообщалось, что к нему проявляют интерес дортмундская и менхенгладбахская «Боруссия», «Кельн» и «Хоффенхайм».