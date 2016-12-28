Сергей Веденеев: Не знаю, стоит ли Смолову уезжать из России
Бывший
игрок «Зенита» Сергей Веденеев поделился своим мнением о перспективах форварда «Краснодара»
Федора Смолова. Он считает, что игроку, возможно, не стоит переходить в другой
чемпионат.
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Смолов, по слухам, может отправиться в Германию. Получится?
- Не знаю. Попробовать можно. Но надо попасть не только в «свой» чемпионат, но и в «свою» команду. А вообще-то выдержать в Европе высочайшую конкуренцию после нашей Премьер-лиги сейчас особенно сложно. Скорость игры не та.
Не знаю, надо ли Смолову уезжать. Мне кажется, что
у него в России есть стимул расти, что он уже доказал. 29 голов за год -
отличный результат. Тем более что были еще и два гола за сборную, - цитирует
Веденеева «Спорт уик-энд».
В текущем
сезоне 26-летний Федор Смолов провел 18 матчей за «Краснодар» и забил 15 мячей
при одной голевой передаче. Ранее сообщалось, что к нему проявляют интерес
дортмундская и менхенгладбахская «Боруссия», «Кельн»
и «Хоффенхайм».