Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Латвия (U-20)1 : 9Россия (U-20)
Хоккей  Канада (U-20)5 : 0Словакия (U-20)
Хоккей  ЦСКА- : -Динамо Москва
Хоккей  Дания (U-20)3 : 2Финляндия (U-20)
Хоккей  ХК Сочи- : -Спартак
Хоккей  Динамо Минск- : -Давос
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сергей Веденеев: Не знаю, стоит ли Смолову уезжать из России

Источник:  «Спорт уик-энд»Комментарии

Бывший игрок «Зенита» Сергей Веденеев поделился своим мнением о перспективах форварда «Краснодара» Федора Смолова. Он считает, что игроку, возможно, не стоит переходить в другой чемпионат.

- Смолов, по слухам, может отправиться в Германию. Получится?
- Не знаю. Попробовать можно. Но надо попасть не только в «свой» чемпионат, но и в «свою» команду. А вообще-то выдержать в Европе высочайшую конкуренцию после нашей Премьер-лиги сейчас особенно сложно. Скорость игры не та.

Не знаю, надо ли Смолову уезжать. Мне кажется, что у него в России есть стимул расти, что он уже доказал. 29 голов за год - отличный результат. Тем более что были еще и два гола за сборную, - цитирует Веденеева «Спорт уик-энд».

В текущем сезоне 26-летний Федор Смолов провел 18 матчей за «Краснодар» и забил 15 мячей при одной голевой передаче. Ранее сообщалось, что к нему проявляют интерес дортмундская и менхенгладбахская «Боруссия», «Кельн» и «Хоффенхайм».


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Жулиано: В Бразилии нет новогоднего обращения президентаПолузащитник «Зенита» Жулиано рассказал, как в Бразилии встречают Новый год.Жулиано: Конечно, я бы не отказался от перехода в английскую премьер-лигуПолузащитник «Зенита» Жулиано сказал, что он не отказался бы поиграть за команду английской премьер-лиги, несмотря на календарь их матчей на праздники.Жулиано: На новый год произнесу тост за чемпионство «Зенита»Полузащитник «Зенита» Жулиано сказал, что на новый год он планирует выпить за чемпионство своей команды.Джикия в «Спартаке», Бериша в «Тереке». Таблица трансферов РФПЛДжикия в «Спартаке», Бериша в «Тереке». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Жизнь в рассоле. Продолжение темы странного трансфера НовосельцеваЖизнь в рассоле. Продолжение темы странного трансфера Новосельцева«Советский спорт» попытался получить реакцию вовлеченных сторон на 8-миллионный (в рублях) трансфер Ивана Новосельцева.Сергей Ташуев: Не сложится с «Анжи» – поеду налаживать связи в ПарижСергей Ташуев: Не сложится с «Анжи» – поеду налаживать связи в Париж«Анжи» распространил официальное заявление, в котором говорится, что клуб намерен продать ведущих игроков из-за финансовых проблем.Сергей Ташуев: На прошлой неделе должен был возглавить «Анжи»Экс-главный тренер «Анжи» и «Кубани» Сергей Ташуев рассказал о сорвавшемся возвращении в «Анжи».Без денег и без голов. РФПЛ в сравнении с другими европейскими чемпионатамиБез денег и без голов. РФПЛ в сравнении с другими европейскими чемпионатами«Советский спорт» изучил, как смотрится чемпионат России на фоне других европейских лиг.Мирча Луческу: Тиагу Майа? Мы даже не рассматривали его трансферГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу в интервью «Матч ТВ» поделился мнением о слухах про трансфер полузащитника «Сантоса» Тиагу Майи.Мирча Луческу: К весне я жду экстраординарного ДзюбуГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу в интервью «Матч ТВ» поделился мнением о футболистах петербургской команды Евгении Чернове и Артеме Дзюбе.Зачем «Зениту» Цаллагов?Зачем «Зениту» Цаллагов?«Советский спорт» оценил перспективы потенциального новичка сине-бело-голубых.Александр Бубнов: Цаллагов – конкурент для Смольникова, он может прогрессировать в «Зените»Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о возможном трансфере защитника «Крыльев Советов» Ибрагима Цаллагова в «Зенит».Гендиректор «Крыльев Советов» не подтверждает переход Цаллагова в «Зенит»Гендиректор «Крыльев Советов» Виталий Шашков не подтвердил информацию о переходе защитника самарского клуба Ибрагима Цаллагова в «Зенит».Денис Глушаков: Сказал Джикии, что ждем «проставы»Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков рассказал о звонке новичку новичку команды Георгию Джикии.Александр Бубнов: Молло – игрок для решения самых серьезных целейФутбольный эксперт Александр Бубнов высоко оценил игру нападающего «Крыльев Советов» Йоана Молло, отметив, что игрок не покинет самарскую команду в зимнее трансферное окно.Мирча Луческу: Дзюба и Лодыгин высказали друг другу все, что у них было на душеГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал о конфликте между форвардом Артемом Дзюбой и голкипером Юрием Лодыгиным.Цаллагов подписал контракт с «Зенитом»По информации издания «Спорт День за Днем», защитник «Крыльев Советов» Ибрагим Цаллагов стал игроком «Зенита».Бывший помощник Скрипника возглавил «Дармштадт»Как сообщает пресс-служба «Дармштадта», новым главным тренером команды стал экс-полузащитник дортмундской «Боруссии», мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Торстен Фрингс.Самедов. Точка невозврата. Колонка Сергея МикуликаСамедов. Точка невозврата. Колонка Сергея Микулика«Обозреватель «Советского спорта» – о затянувшемся трансфере полузащитника сборной России.Денис Глушаков: Овечкин спросил: «Почему вы не бьете издалека, у вас сил нет?»Капитан «Спартака» Денис Глушаков рассказал о том, как забивать дальние удары.

Краснодар
Краснодаркалендарьстатистика
Фёдор Смолов
Фёдор Смоловвсе новости
Сергей Веденеев
Сергей Веденееввсе новости
Чемпионат Германии
Чемпионат Германиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости