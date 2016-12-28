Гол Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения в матче с «Айлендерс».

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Айлендерс» и «Вашингтоном» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Айлендерс».

В составе победителей отличились Кэл Клаттербак, Эндрю Лэдд, который сделал дубль, и Андерс Ли. У «Вашингтона» шайбы забрасывали Джастин Уильямс, Александр Овечкин и Андре Бураковски. Отметим, что Овчекин заработал очко и за результативную передачу. Также ассистами отметились Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

«Айлендерс» набрал 34 очка и занимают 13-е место на Востоке. У «Вашингтона» 44 очка и пятое место.

НХЛ. Регулярный чемпионат