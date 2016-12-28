Гол Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения в матче с «Айлендерс».
Матч
регулярного чемпионата НХЛ между «Айлендерс» и «Вашингтоном» завершился победой
хозяев. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Айлендерс».
В составе
победителей отличились Кэл Клаттербак, Эндрю Лэдд, который сделал дубль, и
Андерс Ли. У «Вашингтона» шайбы забрасывали Джастин Уильямс, Александр Овечкин
и Андре Бураковски. Отметим, что Овчекин заработал очко и за результативную
передачу. Также ассистами отметились Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.
«Айлендерс»
набрал 34 очка и занимают 13-е место на Востоке. У «Вашингтона» 44 очка и пятое
место.
НХЛ. Регулярный чемпионат
Матч
Айлендерс - Вашингтон - 4:3 (1:1, 1:0, 2:2)
Голы:
Клаттербак (Кулёмин, Строум), 8:02 (1:0). Уильямс (Овечкин, Орлов), 13:24 (1:1). Лэдд (Хики, Куин), 34:03 (2:1). Овечкин (Уильямс, Кузнецов), 41:17 (2:2). Лэдд (Хики, Куин), 44:41 (3:2). Ли 45:24 (4:2). Бураковски (Нисканен, Бигл), 53:05 (4:3).
Место и дата
28 декабря 03:00, Барклайз Центр, Онлайн-трансляция