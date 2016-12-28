Гол Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Нью-Джерси»
Матч
регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Джерси» и «Питтсбургом» завершился
победой гостей. Итоговый счет матча – 5:2 в пользу «Питтсбурга».
В составе
победителей отличились Евгений Малкин, Сидни Кросби, Джастин Шульц, Карл Хагелин и Брайан Раст.
Отметим, что Малкин также заработал очко за результативную передачу. Напомним,
что Евгений набрал 800-е очко в лиге. У «Нью-Джерси» голы в активе Пьера-Александра
Паренто и Адама Хендрика.
«Нью-Джерси»
занимает последнее место на Востоке – 33 очка. У «Питтсбурга» 51 очко и второе
место.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Нью-Джерси - Питтсбург - 2:5 (2:1, 0:2, 0:2)
Голы:
Паренто (Холл), 1:18 (1:0). Малкин (Кросби, Кессел), 6:43 (1:1). Хенрик (Зэйджак, Палмиери), 8:23 (2:1). Кросби (Шири), 30:56 (2:2). Шульц (Малкин, Кросби), 39:54 (2:3). Хагелин (Руведел), 43:13 (2:4). Раст (Бонино, Хагелин), 58:42 (2:5).
Место и дата
28 декабря 03:00, Пруденшиал Центр, Онлайн-трансляция