Гол Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Нью-Джерси»

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Джерси» и «Питтсбургом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 5:2 в пользу «Питтсбурга».

В составе победителей отличились Евгений Малкин, Сидни Кросби, Джастин Шульц, Карл Хагелин и Брайан Раст. Отметим, что Малкин также заработал очко за результативную передачу. Напомним, что Евгений набрал 800-е очко в лиге. У «Нью-Джерси» голы в активе Пьера-Александра Паренто и Адама Хендрика.

«Нью-Джерси» занимает последнее место на Востоке – 33 очка. У «Питтсбурга» 51 очко и второе место.

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