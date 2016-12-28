«Коламбус» Бобровского дома обыграл «Бостон»
Матч
регулярного чемпионата НХЛ между «Коламбусом» и «Бостоном» завершился победой
хозяев. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Коламбуса».
В составе победителей
отличились Скотт Хартнелл, Сет Джонс, Мэтт Клаверт и Ник Фолиньо. У «Бостона»
забивали Дэвид Бэйкс, Остин Чарник и Давид Крейчи.
В составе «Коламбуса»
весь матч в воротах провел россиянин Сергей Бобровский. Его соотечественник
Антон Худобин не появился в воротах «Бостона» - весь матч отыграл Туука Раск.
«Коламбус»
набрал 52 очка и занимает первое место на Востоке. У «Бостона» 40 очков и
восьмое место.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Коламбус - Бостон - 4:3 (3:2, 0:1, 1:0)
Голы:
Хартнелл (Ганье, Седлак), 3:02 (1:0). Джонс (Хартнелл, Саад), 8:47 (2:0). Калверт (Андерсон), 9:39 (3:0). Бэкес (Крейчи), 11:05 (3:1). Чарник (Нэш, Крюг), 12:00 (3:2). Крейчи (Бэкес, Спунер), 38:26 (3:3). Фолиньо (Веннберг, Веренски), 50:46 (4:3).
Место и дата
28 декабря 03:00, Нэйшэнвайд Арена, Онлайн-трансляция