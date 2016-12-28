«Коламбус» Бобровского дома обыграл «Бостон»

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Коламбусом» и «Бостоном» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Коламбуса».

В составе победителей отличились Скотт Хартнелл, Сет Джонс, Мэтт Клаверт и Ник Фолиньо. У «Бостона» забивали Дэвид Бэйкс, Остин Чарник и Давид Крейчи.

В составе «Коламбуса» весь матч в воротах провел россиянин Сергей Бобровский. Его соотечественник Антон Худобин не появился в воротах «Бостона» - весь матч отыграл Туука Раск.

«Коламбус» набрал 52 очка и занимает первое место на Востоке. У «Бостона» 40 очков и восьмое место.

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