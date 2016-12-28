«Рейнджерс» дома обыграл «Оттаву»
Матч
регулярного чемпионата НХЛ между «Рейнджерс» и «Оттавой» завершился победой
хозяев. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Рейнджерс».
В составе
победителей отличились Ник Холден и Дерек Степан, которые сделали по дублю. У «Оттавы»
гол в активе Марка Боровецки, Зака Смита и Коди Сеси.
«Рейнджерс» на
третьем месте на Востоке с 49 очками. У «Оттавы» 43 очка и седьмое место.
НХЛ. Регулярный чемпионат
Матч
Рейнджерс - Оттава - 4:3 (1:3, 2:0, 1:0)
Голы:
Боровицки (Пажо, Хоффман), 2:02 (0:1). Смит (Стоун, Карлссон), 3:10 (0:2). Холден (Макдона, Хэйс), 11:37 (1:2). Сеси (Пажо, Хоффман), 16:56 (1:3). Степан (Макдона, Крейдер), 22:45 (2:3). Степан (Зукарелло, Макдона), 34:55 (3:3). Холден (Пьюмпел, Скджей), 46:31 (4:3).
Место и дата
28 декабря 03:00, Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция