«Рейнджерс» дома обыграл «Оттаву»

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Рейнджерс» и «Оттавой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Рейнджерс».

В составе победителей отличились Ник Холден и Дерек Степан, которые сделали по дублю. У «Оттавы» гол в активе Марка Боровецки, Зака Смита и Коди Сеси.

«Рейнджерс» на третьем месте на Востоке с 49 очками. У «Оттавы» 43 очка и седьмое место.

НХЛ. Регулярный чемпионат