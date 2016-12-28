Канада разгромила Словакию на молодежном чемпионате мира
Матч
молодежного чемпионата мира по хоккею между сборными Канады и Словакии
завершился победой канадцев. Итоговый счет матча – 5:0.
В составе
победителей отличились Жереми Лозон, Тейлор Рэддиш, Энтони Чирелли, Тома Шабо и
Майкл Маклеод. Канада возглавляет турнирную таблицу группы В, имея в активе
шесть очков. У Словакии осталось ноль очков.
Молодежный
чемпионат мира
Торонто (Канада)
Группа В
2-й тур
Матч
Канада (U-20) - Словакия (U-20) - 5:0 (0:0, 4:0, 1:0)
Голы:
Лозон (Готье, Джост), 25:30 (1:0). Рэддиш (Шабо, Дюбуа), 30:57 (2:0). Чирелли (Спирс, Лозон), 32:37 (3:0). Шабо (Барзал, Строум), 36:25 (4:0). Маклеод (Чирелли, Дьюбе), 42:59 (5:0).
Место и дата
28 декабря 04:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически