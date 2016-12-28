«Баффало» обыграл «Детройт», Куликов набрал очко за результативную передачу
Матч
регулярного чемпионата НХЛ между «Детройтом» и «Баффало» завершился победой
гостей. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Баффало».
В составе
победителей отличились Эвандер Кейн, Сэм Райнхарт, Джек Айкел и Эвандер Кейн.
Российский защитник Дмитрий Куликов заработал одно очко за результативную
передачу. У «Детройта» голы в активе Хенрика Зеттерберга, Дрю Миллера и Томаса
Ванека.
«Баффало»
набрал 34 очка и занимает 14-е место на Востоке. У «Детройта» столько же очков
и 15-е место.
НХЛ. Регулярный чемпионат
Матч
Детройт - Баффало - 3:4 (0:2, 2:1, 1:1)
Голы:
Кейн (Джионта, Богосян), 7:12 (0:1). Рейнхарт (Ристолайнен, Айкел), 15:54 (0:2). Зеттерберг (Отт, Манта), 34:46 (1:2). Айкел (Фолиньо), 35:08 (1:3). Миллер (Ларкин), 36:14 (2:3). Ванек 46:33 (3:3). Кейн (Джионта, Куликов), 48:29 (3:4).
Место и дата
28 декабря 03:30, Джо Луис Арена, Онлайн-трансляция