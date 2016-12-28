«Баффало» обыграл «Детройт», Куликов набрал очко за результативную передачу

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Детройтом» и «Баффало» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Баффало».

В составе победителей отличились Эвандер Кейн, Сэм Райнхарт, Джек Айкел и Эвандер Кейн. Российский защитник Дмитрий Куликов заработал одно очко за результативную передачу. У «Детройта» голы в активе Хенрика Зеттерберга, Дрю Миллера и Томаса Ванека.

«Баффало» набрал 34 очка и занимает 14-е место на Востоке. У «Детройта» столько же очков и 15-е место.

НХЛ. Регулярный чемпионат