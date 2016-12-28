«Миннесота» в овертайме обыграла «Нэшвилл»

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нэшвиллом» и «Миннесотой» завершился победой гостей в овертайме. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Миннесоты».

В составе победителей отличились Зак Паризе, Крис Стюарт и Джаред Спаржон, в активе которого решающая шайба в овертайме. У «Нэвшилла» голы в активе Филипа Форсберга и Рика Буше.

«Миннесота» набрала 48 очков и занимает второе место на Западе. У «Нэшвилла» 36 очков и 11-е место.

НХЛ. Регулярный чемпионат