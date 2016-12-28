«Миннесота» в овертайме обыграла «Нэшвилл»
Матч
регулярного чемпионата НХЛ между «Нэшвиллом» и «Миннесотой» завершился победой
гостей в овертайме. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Миннесоты».
В составе
победителей отличились Зак Паризе, Крис Стюарт и Джаред Спаржон, в активе
которого решающая шайба в овертайме. У «Нэвшилла» голы в активе Филипа
Форсберга и Рика Буше.
«Миннесота» набрала
48 очков и занимает второе место на Западе. У «Нэшвилла» 36 очков и 11-е место.
НХЛ. Регулярный чемпионат
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