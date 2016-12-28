Гол Анисимова не помог «Чикаго» избежать поражения в матче с «Виннипегом»

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Чикаго» и «Виннипегом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Виннипега».

В составе победителей отличились Блейк Уилер, Джейкоб Троуба и Дрю Стэффорд. У «Чикаго» гол в активе Артема Анисимова, также очко за результативную передачу заработал Артемий Панарин.

«Чикаго» с 49 очками остался на первом месте на Востоке. У «Виннипега» 37 очков и десятое место.

НХЛ. Регулярный чемпионат