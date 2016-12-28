Гол Анисимова не помог «Чикаго» избежать поражения в матче с «Виннипегом»
Матч регулярного
чемпионата НХЛ между «Чикаго» и «Виннипегом» завершился победой гостей.
Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Виннипега».
В составе
победителей отличились Блейк Уилер, Джейкоб Троуба и Дрю Стэффорд. У «Чикаго»
гол в активе Артема Анисимова, также очко за результативную передачу заработал
Артемий Панарин.
«Чикаго» с 49
очками остался на первом месте на Востоке. У «Виннипега» 37 очков и десятое
место.
НХЛ.
Регулярный чемпионат
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