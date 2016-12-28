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Гол Анисимова не помог «Чикаго» избежать поражения в матче с «Виннипегом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Чикаго» и «Виннипегом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Виннипега».

В составе победителей отличились Блейк Уилер, Джейкоб Троуба и Дрю Стэффорд. У «Чикаго» гол в активе Артема Анисимова, также очко за результативную передачу заработал Артемий Панарин.

«Чикаго» с 49 очками остался на первом месте на Востоке. У «Виннипега» 37 очков и десятое место.

НХЛ. Регулярный чемпионат

Матч

Чикаго - Виннипег - 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)

Голы:

Уилер (Литтл, Троуба), 8:27 (0:1). Шейфли (Троуба, Элерс), 14:48 (0:2). Анисимов (Кейн, Панарин), 27:37 (1:2). Стэффорд (Данё, Петан), 42:27 (1:3).

Место и дата

28 декабря 04:30, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция


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