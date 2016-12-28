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Разгром Латвии, 800-е очко Малкина и Гиггза ждут в «Суонси». Главные новости утра

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра среды.

1. Начнем с хороших новостей. Молодежная сборная России разгромила Латвию на чемпионате мира со счетом 9:1. Таким образом, россияне после поражения в первом матче от Канады (3:5) имеют в активе три очка.

2. Прошлым вечером «Ливерпуль» обыграл «Сток Сити» со счетом 4:1. Наставник «красных» Юрген Клопп обратил внимание, что «Сток» постоянно выпускает против них Питера Крауча.

3. «Суонси» остался без главного тренера – был уволен американец Боб Брэдли. Британские букмекеры считают, что его может заменить Райан Гиггз.

4. Знаменитый вратарь Икер Касильяс может покинуть «Порту». Им интересуется «Марсель».

5. Поздравляем Евгения Малкина – он набрал 800-е очко в НХЛ.

6. Поздравить можно и всех «пингвинов», так как гол Малкина помог им одержать победу над «Нью-Джерси»

7. Александр Овечкину повезло меньше. Он забросил одну шайбу, но его команда проиграла.

8. Та же история приключилась и с Артемом Анисимовым.

9. Российский вратарь Сергей Бобровский помог «Коламбусу» обыграть «Бостон» со счетом 4:3.

10. Недавние обидчики россиян на молодежном чемпионате мира одержали вторую подряд победу. На сей раз канадцы обыграли словаков.

11. Другая сборная Канады (составленная из игроков европейских клубов) на Кубке Шпенглера обыграла «Давос».

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