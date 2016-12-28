«Арзиона» уступила «Далласу», «Колорадо» проиграл «Калгари».

Завершились еще два матча регулярного чемпионата НХЛ. Победы в них одержали «Даллас» и «Калгари».

«Даллас» на выезде обыграл «Аризону» со счетом 3:2. У победителей забивали Джейсон Спецца, Джейми Бенн и Джонн Клингберг. У «Арзионы» отличились Энтони Дюклер и Радим Врбата.

«Колорадо» дома уступил «Калгари» со счетом 3:6. У победителей по дублю сделали Микаэль Баклунд и Джонни Гордо, также отличились Сэм Беннетт и Крис Верстиг. У «Колорадо» дубль сделал Габриэль Ландеског, еще один гол в активе Джерома Игинлы.

НХЛ. Регулярный чемпионат