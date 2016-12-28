«Арзиона» уступила «Далласу», «Колорадо» проиграл «Калгари».
Завершились еще два матча
регулярного чемпионата НХЛ. Победы в них одержали «Даллас» и «Калгари».
«Даллас» на выезде обыграл «Аризону» со счетом 3:2. У победителей забивали Джейсон Спецца, Джейми Бенн и Джонн Клингберг. У «Арзионы» отличились Энтони Дюклер и Радим Врбата.
«Колорадо» дома уступил «Калгари» со счетом 3:6. У победителей по дублю сделали Микаэль Баклунд и Джонни Гордо, также отличились Сэм Беннетт и Крис Верстиг. У «Колорадо» дубль сделал Габриэль Ландеског, еще один гол в активе Джерома Игинлы.
НХЛ. Регулярный чемпионат
Матч
Колорадо - Калгари - 3:6 (1:0, 1:4, 1:2)
Голы:
Ландеског (Бэрри, Маккиннон), 18:22 (1:0). Баклунд (Уайдман, Ткачук), 21:33 (1:1). Беннетт (Энгелланд, Баклунд), 29:49 (1:2). Годро (Уайдман, Броди), 31:45 (1:3). Игинла (Сёдерберг, C. Golobef), 33:12 (2:3). Баклунд (Фролик, Хэмилтон Д.), 35:51 (2:4). Годро (Стэйджан, Верстиг), 50:22 (2:5). Ландеског (Маккиннон, C. Golobef), 53:12 (3:5). Верстиг (Броди, Годро), 54:28 (3:6).
Место и дата
28 декабря 05:00, Пепси Центр, Онлайн-трансляция