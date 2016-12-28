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Бальде может перейти в ЦСКА

Источник:  «Известия»Комментарии

ЦСКА может усилиться экс-форвардом краснодарской «Кубани» Ибрагимом Бальде, сообщают «Известия».

Как сообщает источник в клубе, трансфер возможен в случае ухода Ласины Траоре, с которым красно-синие планируют расстаться в ближайший дозаявочный период.

- Неважная статистика в нынешнем сезоне вызывает недовольство у руководства французского клуба, готового отдать Бальде в аренду или расторгнуть с ним контракт, - рассказал источник «Известий». - В этом случае ЦСКА может получить его за незначительные деньги, а также договориться с Бальде о зарплате на выгодных для себя условиях. Кроме того, руководство армейцев рассчитывает, что весомым аргументом для Ибрагима станет возможность снова поработать с новым главным тренером команды Виктором Гончаренко.

Сейчас 27-летний сенегалец выступает за клуб второго французского дивизиона «Реймс». В нынешнем сезоне Бальде провел 12 матчей в Лиге 2 и забил два гола, а его команда после 19 туров идет на втором месте в турнирной таблице.

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