Шамиль Тарпищев: Самое значимое событие 2016 года? Золото Весниной и Макаровой на Олимпиаде

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, какое событие для него было самым значимым в 2016 году.

- Это, безусловно, золото Елены Весниной и Екатерины Макаровой на Олимпийских играх. Они провели удивительный турнир, показали игру экстра-класса, не уступив оппонентам ни одного сета. Они выиграли очень уверенно, в том числе и в финальном матче у лидеров парного рейтинга WTA. Это значимое достижение для российского тенниса и всего нашего спорта. Все-таки эта первая победа нашей пары в истории Игр. Также я бы отметил выступление в Рио-де-Жанейро 19-летней Даши Касаткиной. Она дошла до четвертьфинала в одиночном и парном разрядах. Ей немного не хватило везения, она вполне могла взять медаль на своей первой Олимпиаде, - цитируют Тарпищева «Известия».

Вчера министр спорта РФ Павел Колобков вручил ордена Дружбы олимпийским чемпионкам по теннису Елене Весниной и Екатерине Макаровой.

Напомним, что Веснина и Макарова стали первыми в отечественной истории олимпийскими чемпионками в парном турнире, победив в финале ОИ-2016 швейцарских теннисисток Мартину Хингис и Тимею Бачински (6:4, 6:4).