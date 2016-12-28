Микки Рурк может провести последний бой в карьере в 2017 году в России

Менеджер известного актера и боксера Микки Рурка Вадим Корнилов рассказал, что американец может провести последний бой в карьере в 2017 году в России.

- Мы ведем переговоры о бое Микки. Возможно, этот бой станет последним в его карьере, - сказал Корнилов ТАСС.

Ранее Корнилов сообщил, что бой планируется провести на Урале в 2017 году.

В настоящее время 64-летний Рурк тренируется в Лос- Анджелесе в знаменитом зале Wild Card и готовится к возвращению на ринг.

В ноябре 2014 года Микки вернулся на ринг в возрасте 62 лет, нокаутировав в Москве американца Эллиота Сеймура. Впоследствии выяснилось, что оппонент знаменитого артиста оказался бездомным, а сам поединок носил постановочный характер.





