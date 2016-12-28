Экс-форвард «Спартака» Кавенаги объявил о завершении карьеры

Бывший нападающий «Спартака» Фернандо Кавенаги принял решение завершить спортивную карьеру, сообщает Cariverplate.

- Сегодня особенный день для меня. Я с гордостью объявляю о завершении своей карьеры. Я очень рад и горд тем, что моя детская мечта сбылась. Моя жизнь была яркой и интересной. Я благодарен Богу за возможность, которую он мне дал. Спасибо всем моим тренерам, семье, болельщикам. вы всегда поддерживали меня и были рядом, - сказал Кавенаги.

33-летний нападающий выступал за такие клубы как «Ривер Плейт», «Спартак», «Бордо», «Мальорка», «Интернасьонал», «Вильярреал», «АПОЭЛ». За российский клуб Кавенаги играл с 2004 по 2007 годы, забив в 51 матче 12 голов.

За сборную Аргентины футболист провел четыре матча.