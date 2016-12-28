Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Латвия (U-20)1 : 9Россия (U-20)
Хоккей  Канада (U-20)5 : 0Словакия (U-20)
Хоккей  ЦСКА- : -Динамо Москва
Хоккей  Дания (U-20)3 : 2Финляндия (U-20)
Хоккей  ХК Сочи- : -Спартак
Хоккей  Динамо Минск- : -Давос
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Лейкерс» проиграли «Юте», Мозгов набрал девять очков

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл «Юте» в матче регулярного чемпионата НБА.

Встреча завершилась со счетом 102:100 в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал форвард гостей Гордон Хэйуорд, набравший 31 очко. В составе хозяев форвард Джулиус Рэндл записал на свой счет 25 очков.

Российский центровой «Лос-Анджелеса» Тимофей Мозгов провел на площадке 26 минут, отметился девятью очками, четырьмя подборами, одной передачей, двумя перехватами и одним блок-шотом.

Матч

Лейкерс - Юта - 100:102

Место и дата

28 декабря 06:30, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
НБА. «Бостон» победил «Мемфис», «Оклахома» обыграла «Майами» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НБА.«Не стоит преувеличивать победу «Лейкерс» в дерби»«Не стоит преувеличивать победу «Лейкерс» в дерби»Агент центрового клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Тимофея Мозгова Максим Шарифьянов анализирует последние три недели регулярного чемпионата.Мозгов станет официальным лицом школьной лиги «Локобаскет»Российский центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Тимофей Мозгов станет официальным лицом школьной лиги «Локобаскет».Тимофей Мозгов – 36-й в рейтинге легионеров НБАРоссийский центровой «Лос Анджелес Лейкерс» Тимофей Мозгов расположился на 36-м месте в рейтинге легионеров Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает ESPN US.Old School. Как в НБА вернулись штрафные броски «из-под юбки»Old School. Как в НБА вернулись штрафные броски «из-под юбки»20-летний форвард «Хьюстона» Чинану Онуаку удивил и развеселил всех.Подарок от Мозгова. Как россиянин помог «Лейкерс» в РождествоПодарок от Мозгова. Как россиянин помог «Лейкерс» в РождествоКак Тимофей Мозгов принес «Лейкерс» победу на Рождество и другие события недели в обзоре НБА от «Советского спорта».НБА. «Портленд» проиграл «Торонто», «Клипперс» уступил «Денверу» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НБА.Кармело Энтони подарил машину подростку, страдающему онкологическим заболеваниемФорвард «Нью-Йорка» Кармело Энтони подарил внедорожник KIA Sorento 17-летнему Джаррелу Ларе, страдающему редким онкологическим заболеванием.Старт МЧМ и «Ливерпуль» – «Манчестер Сити». Главные события неделиСтарт МЧМ и «Ливерпуль» – «Манчестер Сити». Главные события недели«Советский спорт» анонсирует главные спортивные события, которые состоятся на этой неделе.Звездные войны НБА. А лидер ли Кармело Энтони?Звездные войны НБА. А лидер ли Кармело Энтони?«Советский спорт» о том, почему один из самых звездных игроков НБА рискует так никогда и не выиграть чемпионский титул.НБА. «Сан-Антонио» разгромил «Чикаго», «Лейкерс» обыграли «Клипперс» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в НБА.19 очков Мозгова помогли «Лейкерс» победить «Клипперс»Баскетболисты «Лейкерса» на домашней арене нанесли поражение «Клипперсу».Переход Адриано в «Спартак», невероятная победа «Кливленда» и 50 млн евро Турана. Главные новости утраПереход Адриано в «Спартак», невероятная победа «Кливленда» и 50 млн евро Турана. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра понедельника.«Оклахома» дома обыграла «Миннесоту»В матче регулярного чемпионата НБА «Оклахома-Сити Тандер» на домашней площадке обыграла «Миннесоту Тимбервулвз» со счетом 112:100 (23:27, 34:26, 29:22, 26:25).33 очка Олдриджа помогли «Сан-Антонио» разгромить «Чикаго»В матче регулярного чемпионата НБА «Сан-Антонио Сперс» на домашней площадке разгромил «Чикаго Буллз» со счетом 119:100 (36:25, 19:25, 32:26, 32:24).«Кливленд» одержал пятую победу кряду, обыграв «Голден Стэйт» (видео)«Кливленд» одержал пятую победу кряду, обыграв «Голден Стэйт» (видео)В матче регулярного чемпионата НБА «Кливленд Кавальерс» обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» со счетом 109:108 (25:27, 27:28, 28:32, 29:21).«Бостон» в гостях обыграл «Нью-Йорк»Матч регулярного чемпионата НБА между «Нью-Йорком» и «Бостоном» завершился победой гостей. Итоговый счет матча - 119:114 в пользу «Бостона».НБА. «Лейкерс» проиграли «Орландо», «Кливленд» разгромил «Бруклин» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НБА.«Лейкерс» проиграли «Орландо», Мозгов набрал 4 очкаБаскетболисты «Орландо» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации уверенно обыграли «Лос-Анджелес Лейкерс».НБА. «Голден Стэйт» обыграл «Бруклин», «Клипперс» победил «Сан-Антонио» и другие матчиВсе матчи регулярного чемпионата НБА на сайте «Советского спорта».
Лейкерс
Лейкерскалендарьстатистика
Юта
Ютакалендарьстатистика
Тимофей Мозгов
Тимофей Мозговвсе новости
НБА
НБАтаблицакалендарьстатистикатексты/новости