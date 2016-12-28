«Лейкерс» проиграли «Юте», Мозгов набрал девять очков
«Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл «Юте» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча завершилась со счетом 102:100 в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал форвард гостей Гордон Хэйуорд, набравший 31 очко. В составе хозяев форвард Джулиус Рэндл записал на свой счет 25 очков.
Российский центровой «Лос-Анджелеса» Тимофей Мозгов провел на площадке 26 минут, отметился девятью очками, четырьмя подборами, одной передачей, двумя перехватами и одним блок-шотом.
Матч
Место и дата
28 декабря 06:30, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция
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