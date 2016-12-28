Мирча Луческу: Россия и Украина для меня - одна и та же страна

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал, как адаптировался в России после Украины. До питерского «Зенита» румынский специалист 12 лет работал в донецком «Шахтере».

- После Донецка мне не было сложно адаптироваться. Россия и Украина для меня – одна и та же страна. Их разделила случайность, история. Но для моих сверстников это все бывший Советский Союз. Обычаи и жизнь здесь одни и те же, способ мышления идентичен, тип поведения - тоже.

В Петербурге я увидел город с фантастической историей. В июне, когда я только приехал, его улицы были наполнены туристами. И я с самого начала осознавал ответственность, которая заставит меня отдать абсолютно все за этот клуб и за этот город, – цитирует Луческу «Матч ТВ».

Напомним, что 71-летний Луческу возглавил «Зенит» в начале нынешнего сезона после ухода из клуба португальца Андре Виллаша-Боаша. После 17 туров сине-бело-голубые занимают второе место в чемпионате России, в активе команды 35 очков.