Защитник Роман Шишкин хочет покинуть «Локомотив», сообщает «Спорт день за днем».

С возвращением главного тренера Юрия Семина 29-летний защитник стал реже выходить на поле. В связи с этим, футболист надеется найти другой клуб в премьер-лиге.



Ранее сообщалось, что Шишкин может перейти в «Спартак». В нынешнем сезоне 29-летний Шишкин принял участие в 12 матчах, но результативными действиями не отличился.

Защитник выступает за «Локомотив» с 2010 года, до этого играл за «Спартак» и «Крылья Советов».

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