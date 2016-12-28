Болт и Байлз признаны спортсменами года по версии L'Equipe

Легкоатлет Усэйн Болт и гимнастка Симона Байлз признаны спортсменами года по версии французской газеты L'Equipe.

На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро ямайский легкоатлет выиграл три золотые медали - на дистанциях 100 и 200 м, в эстафете 4х100 м. Болт уже в пятый раз признан французским изданием спортсменом года (2008, 2009, 2012, 2015, 2016).

Американская гимнастка на ОИ-2016 завоевала четыре золотых и одну бронзовую медаль. В Бразилии она стала победительницей личного абсолютного первенства. 19-летняя Байлз ранее призналась, что с детства принимала метилфенидат, который является психостимулятором, в связи с синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Это позволило получить ей терапевтические исключения на соответствующие медицинские препараты.

