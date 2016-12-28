Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Латвия (U-20)1 : 9Россия (U-20)
Хоккей  Канада (U-20)5 : 0Словакия (U-20)
Хоккей  ЦСКА- : -Динамо Москва
Хоккей  Дания (U-20)3 : 2Финляндия (U-20)
Хоккей  ХК Сочи- : -Спартак
Хоккей  Динамо Минск- : -Давос
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Болт и Байлз признаны спортсменами года по версии L'Equipe

Источник:  L'EquipeКомментарии

Легкоатлет Усэйн Болт и гимнастка Симона Байлз признаны спортсменами года по версии французской газеты L'Equipe. 

На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро ямайский легкоатлет выиграл три золотые медали - на дистанциях 100 и 200 м, в эстафете 4х100 м. Болт уже в пятый раз признан французским изданием спортсменом года (2008, 2009, 2012, 2015, 2016).

Американская гимнастка на ОИ-2016 завоевала четыре золотых и одну бронзовую медаль. В Бразилии она стала победительницей личного абсолютного первенства. 19-летняя Байлз ранее призналась, что с детства принимала метилфенидат, который является психостимулятором, в связи с синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Это позволило получить ей терапевтические исключения на соответствующие медицинские препараты. 


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Екатерина Дьяченко: Люди в Рио бедные и какие-то диковатыеРоссийская фехтовальщица, олимпийская чемпионка 2016 года в командном турнире саблисток Екатерина Дьяченко сказала, что не планирует возвращаться в Рио-де-Жанейро. Она отметила, что ей не понравилось увиденное в городе.Мамун, Воробьева и Дьяченко – в десятке лучших спортсменов Петербурга по итогам 2016 годаКомитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга назвал десять лучших спортсменов города по итогам 2016 года.Симоне Байлс признана спортсменкой годаАгентство Associated Press признало четырехкратную олимпийскую чемпионку Симону Байлз спортсменкой 2016 года.Анатолий Терехов: Сила духа в тхэквондо важнее физической мощиАнатолий Терехов: Сила духа в тхэквондо важнее физической мощиПрезидент Союза Тхэквондо России – об итогах прошедшего олимпийского цикла, о силе духа, тренерах-иностранцах в тхэквондо.Евгения Старцева: Испытала стресс, когда тренер не взял меня на ОлимпиадуСвязующая казанского «Динамо» и сборной России Евгения Старцева призналась, что испытала стресс, когда главный тренер национальной команды Юрий Маричев решил исключить ее из состава для участия в Играх-2016.Исинбаева потратила компенсацию за пропуск ОИ-2016 на строительство площадки для детей-инвалидовДвукратная Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева потратила средства, полученные в качестве компенсации за пропуск Олимпийских игр-2016, на строительство детской площадки.Евгений Плющенко: Если я захочу вернуться в спорт, я вернусьДвукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал отсутствие своей фамилии в расширенном составе сборной России на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане.Мария Пасека: Если залечу спину, то выступлю на ОИ-2020Двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2016 года Мария Пасека рассказала, при каких обстоятельствах завершит спортивную карьеру.Ефимова признана ВФП спортсменкой годаПризер Олимпиады-2016 Юлия Ефимова получила премию Всероссийской федерации плавания (ВФП) «Спортсменка года», которая вручалась по итогам сезона-2016.Владимир Сальников: На юбилейном Кубке Сальникова выступят все российские участники Олимпиады, кроме ЕфимовойПрезидент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников рассказал об участниках 10-го турнира Кубок Сальникова, который пройдет в Петербурге.Сергей Шляпников: Не считаю, что минувшее четырехлетие в российском волейболе было провальнымКуратор молодежных программ Всероссийской федерации волейбола Сергей Шляпников не считает, что минувший четырехлетний цикл был провальным для мужской сборной России по волейболу.Вячеслав Колосков: Санкции и провальный Евро меркнут по сравнению с тем, что было сделано на ОлимпиадеПочетный президент РФС и помощник президента ОКР Вячеслав Колосков подвел спортивные итоги 2016 года.Хакеры из Fancy Bear обвинили США и Канаду в заговоре против МОКХакерская группа Fancy Bear опубликовала переписку сотрудников USADA, обсуждавших возможность дискредитации Международного Олимпийского комитета.Софья Великая определится со своим будущим в январеОлимпийская чемпионка Софья Великая заявила, что определится по поводу ближайших карьерных планов в январе.26 января лозаннский суд рассмотрит иск Федерации тяжелой атлетики России к Международной Федерации26 января Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) будет рассматривать иск Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР). Они будут оспаривать действия Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).Петр Хамуков: Надеюсь, что Алоян подаст апелляцию, и ему вернут медальПетербургский боксер Петр Хамуков в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о лишении Миши Алояна серебряной медали Олимпиады в Рио.Михаил Алоян: Пусть приезжают ко мне в Сибирь и забирают медальМихаил Алоян: Пусть приезжают ко мне в Сибирь и забирают медальМихаил был крайне эмоционален в оценках происходящего. Тем не менее, присутствия духа не потерял.Алоян обвинил в лишении его серебра ОИ-2016 врача сборной РоссииРоссийский боксер Миша Алоян обвинил врача сборной России в том, что он был лишен серебряной медали ОИ-2016.Тищенко продолжит карьеру в любительском боксеОлимпийский чемпион Евгений Тищенко сообщил, что продолжит карьеру в любительском боксе.Алия Мустафина: Я пока не скучаю по спорту, мне есть чем занятьсяДвукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина подвела итоги года.

Симоне Байлс
Симоне Байлсвсе новости
Усэйн Болт
Усэйн Болтвсе новости
ОИ-2016
ОИ-2016