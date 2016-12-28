Иван Саввиди: Ничего не слышал о том, что мы готовы финансировать «Ростов»

Глава «Группы Агроком» Иван Саввиди опроверг заявление заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова о том, что сотрудничество компании с «Ростовом» может быть возобновлено.

- Я ничего не слышал о том, что мы готовы отменить приостановку финансирования «Ростова». Решение на данный момент находится в силе, - сказал Саввиди ТАСС.

Напомним, в октябре Саввиди заявил, что его компания прекращает спонсировать футбольный клуб из-за невыполнения условий договора.

«Группа Агроком» и «Ростов» подписали в августе 2015 года спонсорский контракт на пять лет. Соглашение предполагало помощь клубу в размере 500 млн рублей, большую часть которых ростовчане потратили уже в прошлом году.