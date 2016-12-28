Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Латвия (U-20)1 : 9Россия (U-20)
Хоккей  Канада (U-20)5 : 0Словакия (U-20)
Хоккей  ЦСКА- : -Динамо Москва
Хоккей  Дания (U-20)3 : 2Финляндия (U-20)
Хоккей  ХК Сочи- : -Спартак
Хоккей  Динамо Минск- : -Давос
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Пашков: Шестеркину и Коскинену уже тесновато – это одна из проблем СКА

Источник:  Russia-Hockey.ruКомментарии

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением об игре вратарей СКА Игоря Шестеркина и Микко Коскинена.

– Шестеркин благодаря командировке Коскинена на Кубок мира получил свой шанс в клубе и им воспользовался. В то же время финн, находясь за спиной молодого коллеги, свой шанс тоже караулил. Его он заслужил в том числе и чемпионским сезоном в составе СКА. Поэтому как только Игорь отвлекся на сборную — Коскинен тут же получил кредит доверия и вернул себе место в воротах. 

Мне изначально не нравится ситуация, когда в клубе нет ярко выраженного первого номера. Вот, скажем, в Казани долго выбирали между Гариповым и Галимовым и вроде бы наконец определились в пользу первого. В СКА же в этом сезоне очень прилично подрос Шестеркин и во вратарской берлоге двум медведям уже тесновато. Думаю, что это одна из проблем клуба. Вратарская ситуация в СКА обостряется, а впереди плей-офф, где ставка будет сделана на одного голкипера. И, кстати, не случайно тот же Коскинен свой лучший хоккей показал два года назад, когда никто в СКА не подвергал сомнению его статус лидера, - приводит слова Пашкова Russia-Hockey.

Напомним, в сезоне-2016/17 на счету Игоря Шестеркина тридцать матчей с коэффициентом надежности 1,51, в восьми из которых он отстоял на ноль. Также 20-летний голкипер играл в составе сборной России в матче против Швеции (3:2) на Кубке Карьяла и двух встречах Кубка Первого канала с Чехией (5:1) и Финляндией (4:3).  

Микко Коскинен принял участие в тринадцати встречах, дважды оформил шатаут, имея коэффициент надежности 1,60. Финн вызывался в национальную команду на Кубок мира и Кубок Карьялы, однако на двух турнирах не провел ни одного матча. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Олег Знарок: Ошибка в игре с «Ак Барсом» привела к овертаймуГлавный тренер СКА Олег Знарок поделился мнением о матче регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (3:4 Б).Федор Малыхин: Мы до конца не знаем правил игры в новом формате овертайма, их не озвучивалиНападающий «Ак Барса» Федор Малыхин поделился мнением о победе над СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ (4:3 Б).Зинэтула Билялетдинов: В матче со СКА нам повезло, откровенно говоряГлавный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу своих подопечных над СКА (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.Билл отрепетировал финал. «Ак Барс» снова обыграл СКАБилл отрепетировал финал. «Ак Барс» снова обыграл СКАКоманда из Казани наряду с «Автомобилистом» одержала победила базовый клуб сборной как в гостях, так и дома.Ковальчук завершил результативную серию из 13 матчей подрядМатч с «Ак Барсом» прервал результативную серию 33-летнего нападающего СКА Ильи Ковальчука, который набирал очки в тринадцати матчах подряд.СКА в серии буллитов проиграл «Ак Барсу», прервав девятиматчевую победную сериюВ матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в гостях обыграл «Ак Барс» по буллитам со счетом 4:3.«Ак Барс» – СКА. Коскинен в воротах, Рукавишников в первом звенеТренерский штаб СКА определился с составом команды на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса».Джефф Плэтт: Я вернулся в ЦСКА исключительно ради завоевания Кубка ГагаринаНападающий ЦСКА Джефф Плэтт рассказал, почему вернулся в московский клуб, а также поделился мнением об игре СКА.«The Baboushka докладывала все Михайлову!» 90-е глазами первых легионеров СКА«The Baboushka докладывала все Михайлову!» 90-е глазами первых легионеров СКАОдин все еще ждет от СКА зарплату, другой уже 15 лет занимается джиу-джитсу – но оба по-прежнему любят Россию.Александр Кожевников: В КХЛ у СКА конкурентов нетДвукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что у питерского СКА нет конкурентов в КХЛ.КХЛ выбрала на Матч звезд Войнова, Филатова и ЗариповаДепартамент проведения соревнований КХЛ определил игроков, которые примут участие в Матче звезд 2017 в Уфе.«В «Барселоне» – тоже советские принципы». Экс-игрок СКА – о хоккее в Испании«В «Барселоне» – тоже советские принципы». Экс-игрок СКА – о хоккее в ИспанииУкраинский защитник Сергей Гаркуша в интервью «Советскому спорту» – о том, как приехал в Испанию и почему не хочет уезжать.Дмитрий Юдин: «Нефтехимик» действовал агрессивно? Их тренирует Назаров, это о многом говоритЗащитник СКА Дмитрий Юдин поделился впечатлениями победы над «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата КХЛ (4:0).Иван Касутин: Мы дали достойный бой лидерамВратарь «Нефтехимика» Иван Касутин поделился мнением о поражении от СКА (0:4) в регулярном чемпионате КХЛ.Олег Знарок: С «Нефтехимиком» СКА играл лучше, чем с «Ладой»Главный тренер СКА Олег Знарок поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (4:0).Андрей Назаров: «Нефтехимик» в матче против СКА мог сыграть посамоотверженнееГлавный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (0:4).СКА обыграл «Нефтехимик» и одержал девятую победу подрядВ матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в гостях победил «Нефтехимик» со счетом 4:0.Федор Малыхин: У всех команд есть особая мотивация в матчах со СКАНападающий «Ак Барса» Федор Малыхин поделился ожиданиями от встречи со СКА в регулярном чемпионате КХЛ.«Нефтехимик» – СКА. Коскинен сыграет в воротах, Дацюк и Плотников вернулись в составТренерский штаб СКА определился с составом на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика».СКА выразил соболезнования родственникам жертв катастрофы самолета Ту-154СКА выразил соболезнования в связи с катастрофой самолета Министерства обороны РФ, на борту которого находились 92 человека.

СКА
СКАкалендарьстатистика
Игорь Шестёркин
Игорь Шестёркинвсе новости
Микко Коскинен
Микко Коскиненвсе новости
пашков александр
пашков александр