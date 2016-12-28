Александр Пашков: Шестеркину и Коскинену уже тесновато – это одна из проблем СКА

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением об игре вратарей СКА Игоря Шестеркина и Микко Коскинена.

– Шестеркин благодаря командировке Коскинена на Кубок мира получил свой шанс в клубе и им воспользовался. В то же время финн, находясь за спиной молодого коллеги, свой шанс тоже караулил. Его он заслужил в том числе и чемпионским сезоном в составе СКА. Поэтому как только Игорь отвлекся на сборную — Коскинен тут же получил кредит доверия и вернул себе место в воротах.



Мне изначально не нравится ситуация, когда в клубе нет ярко выраженного первого номера. Вот, скажем, в Казани долго выбирали между Гариповым и Галимовым и вроде бы наконец определились в пользу первого. В СКА же в этом сезоне очень прилично подрос Шестеркин и во вратарской берлоге двум медведям уже тесновато. Думаю, что это одна из проблем клуба. Вратарская ситуация в СКА обостряется, а впереди плей-офф, где ставка будет сделана на одного голкипера. И, кстати, не случайно тот же Коскинен свой лучший хоккей показал два года назад, когда никто в СКА не подвергал сомнению его статус лидера, - приводит слова Пашкова Russia-Hockey.

Напомним, в сезоне-2016/17 на счету Игоря Шестеркина тридцать матчей с коэффициентом надежности 1,51, в восьми из которых он отстоял на ноль. Также 20-летний голкипер играл в составе сборной России в матче против Швеции (3:2) на Кубке Карьяла и двух встречах Кубка Первого канала с Чехией (5:1) и Финляндией (4:3).

Микко Коскинен принял участие в тринадцати встречах, дважды оформил шатаут, имея коэффициент надежности 1,60. Финн вызывался в национальную команду на Кубок мира и Кубок Карьялы, однако на двух турнирах не провел ни одного матча.