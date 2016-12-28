Овечкин вышел на 30-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (3:4).

Этот гол стал для 31-летнего российского нападающего 541-м в лиге. Таким образом, догнать и опередить форварда «Чикаго» 50-70-х годов Стэна Микиту и подняться на 30-е место в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ.

Отметим, что на 29-м месте располагается Морис Ришар, именем которого назван приз лучшему снайперу сезона. На его счету 544 гола.