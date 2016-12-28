Овечкин вышел на 30-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ
Форвард «Вашингтона»
Александр Овечкин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (3:4).
Этот гол стал для 31-летнего российского нападающего 541-м в лиге. Таким образом, догнать и опередить форварда «Чикаго» 50-70-х годов Стэна Микиту и подняться на 30-е место в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ.
Отметим, что на 29-м месте располагается Морис Ришар, именем которого назван приз лучшему снайперу сезона. На его счету 544 гола.
Матч
Айлендерс - Вашингтон - 4:3 (1:1, 1:0, 2:2)
Голы:
Клаттербак (Кулёмин, Строум), 8:02 (1:0). Уильямс (Овечкин, Орлов), 13:24 (1:1). Лэдд (Хики, Куин), 34:03 (2:1). Овечкин (Уильямс, Кузнецов), 41:17 (2:2). Лэдд (Хики, Куин), 44:41 (3:2). Ли 45:24 (4:2). Бураковски (Нисканен, Бигл), 53:05 (4:3).
Место и дата
28 декабря 03:00, Барклайз Центр, Онлайн-трансляция