Марков из-за травмы пропустит три матча НХЛ
Защитник «Монреаля» Андрей Марков пропустит три матча своей команды в регулярном чемпионате НХЛ из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.
Как рассказал главный тренер «Монреаля» Мишель Террьен, у российского хоккеиста травма паха.
Теперь 38-летний защитник пропустит игры с «Тампой» (28 декабря), «Флоридой» (29 декабря) и «Питтсбургом» (31 декабря).
В нынешнем сезоне Марков провел 31 матч регулярного чемпионата, забросив 2 шайбы и отдав 19 результативных передач.
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