Олег Знарок: Ошибка в игре с «Ак Барсом» привела к овертайму

Главный тренер СКА Олег Знарок поделился мнением о матче регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (3:4 Б).

- Хорошая игра, тяжелая. «Ак Барс» – хорошая команда. Ошибка привела к овертайму, а потом уже не смогли реализовать буллиты, - приводит слова Знарка официальный сайт СКА.



Напомним, СКА проиграл «Ак Барсу» по буллитам со счетом 3:4. В составе армейцев дубль оформил Вадим Шипачев, еще одну шайбу забросил Евгений Дадонов. У «Ак Барса» отличились Федор Малыхин, Михаил Глухов и Иржи Секач. Победный буллит забросил Федор Малыхин.

Следующий матч армейцы проведут 29 декабря в Петербурге против «Локомотива». Клуб из Казани в этот же день дома сыграет с череповецкой «Северсталью».

После 42 матчей подопечные Олега Знарка лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 104 очка. Команда Зинэтулы Билялетдинова, проведя на три игры больше в Восточной конференции, занимает третью строчку с 87 очками.