ВИДЕО ДНЯ: Легионеры ЦСКА показали, как нужно праздновать Новый год
Футболисты ЦСКА серб Зоран Тошич и швед Понтус Вернблум в преддверии праздников показали, как нужно отмечать Новый год.
В официальном твиттере ЦСКА появилось видео с футболистами, где они показывают, без чего нельзя представить Новый год в России.
Без чего нельзя представить Новый год в России? Зоран Тошич и Понтус @wernbloom теперь точно знают ответ на этот вопрос 😉🎄 pic.twitter.com/eU8RxAFixW— ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 28 декабря 2016 г.
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