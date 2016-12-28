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ВИДЕО ДНЯ: Легионеры ЦСКА показали, как нужно праздновать Новый год

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты ЦСКА серб Зоран Тошич и швед Понтус Вернблум в преддверии праздников показали, как нужно отмечать Новый год.

В официальном твиттере ЦСКА появилось видео с футболистами, где они показывают, без чего нельзя представить Новый год в России.  

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