ВИДЕО ДНЯ: Легионеры ЦСКА показали, как нужно праздновать Новый год

Евгений Гинер: Ни у кого в ЦСКА нет карт-бланша, у меня в том числе

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер рассказал о правилах в столичном клубе, отметив, что у нового наставника команды Виктора Гончаренко не будет никакого карт-бланша.