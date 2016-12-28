Глава РУСАДА признала наличие допинг-системы в российском спорте

Исполняющая обязанности руководителя РУСАДА Анна Анцелиович признала существование допинг-системы в России.

«Это был ведомственный заговор», – приводит The New York Times слова Анцелиович, которая при этом уточнила, что власти страны не были в него вовлечены.

Как сообщает издание, махинации с допинг-пробами осуществлялись при участии ФСБ, а заместитель министра спорта многие годы покрывал ведущих спортсменов, принимавших запрещенные вещества.

Также The New York Times приводит слова главы независимой антидопинговой системы ОКР Виталия Смирнова: «С моей точки зрения как бывшего министра спорта и президента ОКР, мы сделали много ошибок».