Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Латвия (U-20)1 : 9Россия (U-20)
Хоккей  Канада (U-20)5 : 0Словакия (U-20)
Хоккей  ЦСКА- : -Динамо Москва
Хоккей  Дания (U-20)3 : 2Финляндия (U-20)
Хоккей  ХК Сочи- : -Спартак
Хоккей  Динамо Минск- : -Давос
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Глава РУСАДА признала наличие допинг-системы в российском спорте

Источник:  The New York TimesКомментарии

Исполняющая обязанности руководителя РУСАДА Анна Анцелиович признала существование допинг-системы в России.

«Это был ведомственный заговор», – приводит The New York Times слова Анцелиович, которая при этом уточнила, что власти страны не были в него вовлечены.

Как сообщает издание, махинации с допинг-пробами осуществлялись при участии ФСБ, а заместитель министра спорта многие годы покрывал ведущих спортсменов, принимавших запрещенные вещества.

Также The New York Times приводит слова главы независимой антидопинговой системы ОКР Виталия Смирнова: «С моей точки зрения как бывшего министра спорта и президента ОКР, мы сделали много ошибок».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Николай Круглов: Не будем забывать, что контроль над работой РУСАДА осуществлялся из WADAЧетырехкратный чемпион мира Николай Круглов высказался о возможном отстранении сборной России по биатлону от международных соревнований.Глава WADA: Надеемся, что РУСАДА и Московская антидопинговая лаборатория будут восстановлены к ЧМ-2018Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди сказал, что он надеется на восстановление в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА) до начала чемпионата мира по футболу 2018 года. Напомним, что турнир пройдет в России.Ричард Макларен: Исинбаева хочет перестроить РУСАДА в соответствиями со своими представлениями о чистоте спортаКанадский юрист Ричард Макларен, представляющий сегодня доклад о допинге в российском спорте, рассказал о своей встрече с двукратной олимпийской чемпионкой Еленой Исинбаевой.Елена Исинбаева: Уверена, в ближайшем будущем мы решим все проблемыЕлена Исинбаева, отказавшись от выборов на пост главы ВФЛА, рассказала, чем будет заниматься на посту председателя наблюдательного совета РУСАДА.WADA недовольно назначением Исинбаевой главой наблюдательного совета РУСАДАВсемирное антидопинговое агентство (WADA) резко отрицательно отреагировало на назначение двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой руководителем наблюдательного совета РУСАДА.Елена Исинбаева: Мы создадим лучшую антидопинговое систему в миреРоссийская легкоатлетка Елена Исиснбаева прокомментировала свое назначение председателем наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА).Исинбаева избрана председателем наблюдательного совета РУСАДА7 декабря 2016 года состоялось первое собрание членов РУСАДА в новом составе. Председателем была избрана знаменитая российская прыгунья с шестом Елена Исинбаева.Бюджет РУСАДА увеличат в два разаБюджет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) начиная с 2017 года увеличится в два раза, сообщает РБК.ФТАР дисквалифицировала Латыпова за нарушение антидопинговых правилФедерация тяжелой атлетики России (ФТАР) дисквалифицировала спортсмена Рустама Латыпова на четыре года, начиная с 24 марта 2015 года, сообщается на официальном сайте РУСАДА.Вопрос о восстановлении статуса РУСАДА будет рассмотрен 20 ноябряВсемирное антидопинговое агентство (WADA) рассмотрит вопрос восстановления РУСАДА в правах в следующем месяце.Ирина Моличева дисквалифицирована на 2 года за применение допингаДисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА принял решение о дисквалификации велогонщицы Ирины Моличевой на два года за нарушение антидопинговых правил.Министерство спорта вышло из состава членов РУСАДАМинистерство спорта объявило о выходе из состава членов Российского антидопингового агентства.Виталий Мутко: РУСАДА получит еще больше независимостиМинистр спорта РФ Виталий Мутко сообщил, что Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) после выхода Минспорта РФ из совета его учредителей будет предоставлено еще больше независимости.Министерство спорта хочет выйти из числа учредителей РУСАДАБобслеистка Марухленко дисквалифицирована на 4 года за допингФедерация бобслея России дисквалифицировала Кристину Марухленко на 4 года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).Шорт-трекистка Малькова дисквалифицирована на три месяцаБронзовый призер чемпионата России по шорт-треку 2015 года на дистанциях 1500 м и 500 м Александра Малькова дисквалифицирована на три месяца.Виталий Смирнов: Телевидение будет оказывать нам помощь в борьбе против допингаВ четверг проходит пресс-конференция председателя Независимой общественной антидопинговой комиссии почетного президента Олимпийского комитета России Виталия Смирнова, которая посвящена итогам заседания Независимой общественной антидопинговой комиссии.Серебряный призер ЧР по вольной борьбе отстранена за допингКак сообщает официальный сайт РУСАДА, Федерация спортивной борьбы России отстранила от соревнований Анжелу Титенко за нарушение антидопинговых правил.Виталий Мутко: Планируем, что РУСАДА к концу года восстановит свои праваМинистр спорта России Виталий Мутко заявил о планах восстановления работы Российского антидопингового агентства (РУСАДА).Виталий Мутко: Россия прекратит финансирование WADA, если РУСАДА не восстановят в правахМинистр спорта РФ Виталий Мутко сообщил, что Россия прекратит финансирование Всемирного антидопингового агентства (WADA), если Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не будет восстановлено в правах.

РУСАДА
РУСАДА