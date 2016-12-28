Стам может возглавить «Суонси»

Бывший защитник сборной Нидерландов Яп Стам может возглавить английский «Суонси», сообщает Telegraaf.nl.

Вчера главный тренер «Суонси» Боб Брэдли отправлен в отставку. 58-летний американец возглавил «Суонси» 3 октября 2016 года. Под его руководством команда провела 11 матчей, в которых одержала две победы, дважды сыграла вничью и потерпела семь поражений.

Стам в июне возглавил «Рединг», выступающий во втором по силе дивизионе чемпионата Англии - Чемпионшипе. После 23 туров клуб идет на третьем месте.

«Суонси» после 18 матчей английской премьер-лиги занимает предпоследнее 19-е место в турнирной таблице, имея в активе 12 очков.