Виктор Гусев: Акинфеев провел год достойно и мужественно во всех отношениях

Комментатор «Первого канала» Виктор Гусев считает вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева лучшим футболистом года. В тройку, по версии Гусева, еще вошли Федор Смолов и Сердар Азмун.

- Акинфеев сыграл решающую роль в обретении ЦСКА чемпионского титула, выходил на поле в наибольшем числе матчей за сборную, не раз выручая нашу команду. Провел год достойно и мужественно во всех отношениях. Смолов – лучший бомбардир обоих национальных чемпионатов, входящих в обозреваемый отрезок времени, – априори не может не быть в тройке. При хорошем взаимодействии с партнерами он менее зависим от них, чем многие игроки на аналогичной позиции. Азмун с удивительным для столь молодого футболиста хладнокровием и мастерством вел «Ростов» вперед к небывалому достижению. По техничности и «инстинкту убийцы» с ним мало кто может сравниться в нашем чемпионате, - сказал Гусев в интервью еженедельнику «Футбол».

В текущем сезоне Акинфеев сыграл за ЦСКА в чемпионате России 16 матчей, девять из которых были сухими.