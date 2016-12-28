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Виктор Гусев: Акинфеев провел год достойно и мужественно во всех отношениях

Источник:  Еженедельник «Футбол»Комментарии

Комментатор «Первого канала» Виктор Гусев считает вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева лучшим футболистом года. В тройку, по версии Гусева, еще вошли Федор Смолов и Сердар Азмун. 

- Акинфеев сыграл решающую роль в обретении ЦСКА чемпионского титула, выходил на поле в наибольшем числе матчей за сборную, не раз выручая нашу команду. Провел год достойно и мужественно во всех отношениях. Смолов – лучший бомбардир обоих национальных чемпионатов, входящих в обозреваемый отрезок времени, – априори не может не быть в тройке. При хорошем взаимодействии с партнерами он менее зависим от них, чем многие игроки на аналогичной позиции. Азмун с удивительным для столь молодого футболиста хладнокровием и мастерством вел «Ростов» вперед к небывалому достижению. По техничности и «инстинкту убийцы» с ним мало кто может сравниться в нашем чемпионате, - сказал Гусев в интервью еженедельнику «Футбол». 

В текущем сезоне Акинфеев сыграл за ЦСКА в чемпионате России 16 матчей, девять из которых были сухими.  

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