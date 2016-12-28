Наиль Измайлов: В нынешнем сезоне цель «Спартака» – место не ниже третьего, в следующем – золото

Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов высказался о лидерстве красно-белых в премьер-лиге по итогам первой половины сезона.

«Для нас это не сюрприз. Это вписывается в стратегический план развития клуба. Согласно клубной стратегии в прошлом сезоне, нам надо было попасть в первую четверку. Наша цель в нынешнем чемпионате – место не ниже третьего, а в следующем сезоне мы будем ставить перед собой самую высокую задачу – выиграть золото. Хотя, конечно, будет замечательно, если это удастся уже ближайшей весной», – сказал Измайлов в интервью «Коммерсанту».

Напомним, после 17 туров «Спартак» набрал 40 очков и опережает на пять очков «Зенит».