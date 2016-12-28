Сын ван Перси забил гол в стиле Мхитаряна (видео)
Сын нападающего «Фенербахче» Робина ван Перси забил гол ударом скорпиона в стиле Генриха Мхитаряна, сообщает «Евро-Футбол.Ру».
Видео с голом сына выложил форвард на своей странице. Как сообщает источник, мальчик забил мяч через себя пяткой во дворе возле дома.
Напомним, что армянский полузащитник «Манчестер Юнайтед « Генрих Мхитарян забил гол ударом скорпиона в ворота «Сандерленда» (3:1) в матче 18-го тура АПЛ.
Fans view of Mkhitaryan's scorpion kick #MUFC pic.twitter.com/daRL7X39sn— Devils Latest (@Devils_Latest) 28 декабря 2016 г.
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