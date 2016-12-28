Сын ван Перси забил гол в стиле Мхитаряна (видео)

Сын нападающего «Фенербахче» Робина ван Перси забил гол ударом скорпиона в стиле Генриха Мхитаряна, сообщает «Евро-Футбол.Ру».

Видео с голом сына выложил форвард на своей странице. Как сообщает источник, мальчик забил мяч через себя пяткой во дворе возле дома.

Напомним, что армянский полузащитник «Манчестер Юнайтед « Генрих Мхитарян забил гол ударом скорпиона в ворота «Сандерленда» (3:1) в матче 18-го тура АПЛ.