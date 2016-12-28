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Евгений Зимин: Маленькие площадки – не препятствие для наших команд. Надо меньше бегать и больше думать

Источник:  «Собеседник»Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Зимин прокомментировал поражение молодежной сборной России на чемпионате мира от канадцев (3:5).

- Несмотря на счет, мне действия наших хоккеистов понравились. Канадцы все-таки играли дома и победили за счет индивидуально сильных игроков, да и их вратаря нельзя не отметить отдельно.

Многие вновь поднимают тему других площадок — это ерунда. Я не считаю это каким-то препятствием для наших команд. Это все какое-то внушение со стороны СМИ. Я сам много играл на этих площадках, и ничего страшного. Даже с какой-то стороны чуть полегче. Бегать меньше надо, надо больше думать — вот и все.

Бывают десятилетия, в которые появляется очень много талантливых игроков, а есть, что называется, провальные года: не рождаются ни Федоров, ни Буре, ни Могильный. Остается просто ждать, когда появятся, - цитирует Зимина «Собеседник».

Напомним, во втором матче на молодежном чемпионате мира сборная России переиграла команду Латвии со счетом 9:1.

29 декабря в 23:30 по Москве подопечные Валерия Брагина начнут встречу со сборной США.

Матч

Канада (U-20) - Россия (U-20) - 5:3 (1:1, 2:0, 2:2)

Голы:

Джост (Майерс, Дьюбе), 3:11 (1:0). Сергачев (Гурьянов), 9:47 (1:1). Строум (Барзал, Шабо), 33:15 (2:1 - бол.). Руа (Готье), 37:08 (3:1). Барзал (Дюбуа), 43:03 (4:1 - бол.). Капризов (Воробьёв, Рыков), 45:12 (4:2 - бол.). Строум (Барзал), 49:06 (5:2 - бол.). Рыков (Юртайкин, Капризов), 50:36 (5:3).

Место и дата

27 декабря 04:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Латвия (U-20) - Россия (U-20) - 1:9 (0:3, 1:3, 0:3)

Голы:

Юртайкин (Дронов), 5:33 (0:1). Полунин (Капризов, Сидоров), 12:10 (0:2). Карнаухов (Гурьянов, Кудако), 17:39 (0:3). Капризов (Воробьёв, Полунин), 20:56 (0:4). Балчерс (Дзиеркалс), 23:42 (1:4 - бол.). Полунин (Рыков, Воробьёв), 24:21 (1:5). Беляев (Юртайкин, Алексеев), 25:04 (1:6). Капризов (Рыков, Воробьёв), 46:07 (1:7 - бол.). Тренин (Капризов, Полунин), 49:28 (1:8 - бол.). Капризов (Воробьёв, Рыков), 56:07 (1:9 - бол.).

Место и дата

28 декабря 00:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция




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