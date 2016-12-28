Евгений Зимин: Маленькие площадки – не препятствие для наших команд. Надо меньше бегать и больше думать

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Зимин прокомментировал поражение молодежной сборной России на чемпионате мира от канадцев (3:5).

- Несмотря на счет, мне действия наших хоккеистов понравились. Канадцы все-таки играли дома и победили за счет индивидуально сильных игроков, да и их вратаря нельзя не отметить отдельно.

Многие вновь поднимают тему других площадок — это ерунда. Я не считаю это каким-то препятствием для наших команд. Это все какое-то внушение со стороны СМИ. Я сам много играл на этих площадках, и ничего страшного. Даже с какой-то стороны чуть полегче. Бегать меньше надо, надо больше думать — вот и все.

Бывают десятилетия, в которые появляется очень много талантливых игроков, а есть, что называется, провальные года: не рождаются ни Федоров, ни Буре, ни Могильный. Остается просто ждать, когда появятся, - цитирует Зимина «Собеседник».

Напомним, во втором матче на молодежном чемпионате мира сборная России переиграла команду Латвии со счетом 9:1.

29 декабря в 23:30 по Москве подопечные Валерия Брагина начнут встречу со сборной США.