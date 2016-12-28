Наиль Измайлов: Победа «Спартака» в чемпионате экономически была бы выгодна российскому футболу

Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов высказался об эффекте возможного чемпионства красно-белых.

«Средняя посещаемость домашней арены составляет более 31 тысяч человек. Такого показателя нет ни у кого в России. Более того, на выездных матчах наблюдается аналогичная картина: там, где играет «Спартак», люди охотнее идут на стадион. По последним оценкам, которые недавно делала компания Nielsen, у нас в России около 20 миллионов болельщиков. Кроме того, наши матчи имеют наиболее высокие телевизионные рейтинги.

В общем, «Спартак» – это большой общероссийский бренд, поэтому, возможно, мои следующие слова кому-то покажутся крамольными, но наша победа в чемпионате на данный момент экономически была бы выгодна всему российскому футболу. Ведь она еще больше подняла бы интерес к нему среди болельщиков, что очень актуально в преддверии чемпионата мира», – сказал Измайлов в интервью «Коммерсанту».

Напомним, после 17 туров «Спартак» набрал 40 очков и опережает на пять очков «Зенит».