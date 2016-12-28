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Николай Дурманов: Статья The New York Times? Это не институциональный заговор, а коммерческий

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Бывший руководитель антидопинговой службы ОКР Николай Дурманов прокомментировал скандальную статью The New York Times про государственную систему допинга в России.

- Это не институциональный заговор, а коммерческий. Группа людей, пользуясь своим служебным положением, поправляла свой имущественный статус Все очень просто - заходишь в Google, набираешь ключевые слова «допинг», «скандал», «анаболики», «гормон роста», «баскетбол», бейсбол» и вываливаются ровно такие же истории с участием самых разных людей. Такие коммерческие кластеры, которые в большом спорте возникают и вырастают. Система абсолютна не траспорентна и непрозрачна. У нас ровно то же самое, что и в других странах. Выжимать из этого государственную программу -по меньшей мере, несправедливо. 

- Эту программу не могли курировать руководители российского спорта?

- Упаси боже. Думаю, даже те, кто это пишут, в этот момент хихикают, - цитирует Дурманова «Матч ТВ».

Согласно статье американского издания, исполняющая обязанности руководителя РУСАДА Анна Анцелиович признала существование допинг-системы в России.

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