Пол Гаскойн попал в больницу после драки в отеле, получив черепно-мозговую травму

Бывший полузащитник сборной Англии Пол Гаскойн снова был госпитализирован.

Заселившийся в отель «Эйс» Гаскойн, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок и выкрикивал расистские лозунги. Один из постояльцев гостиницы вступил с бывшим футболистом в потасовку, в результате которой Гаскойна сбросили с лестницы. Он был доставлен в больницу, где ему была диагностирована черепно-мозговая травма. Второго участника драки задержала полиция.



Гаскойн давно страдает от алкоголизма. В октябре 2014 года он проходил курс лечения в одной из специализированных лондонских клиник. В июле текущего года Пол был обнаружен лежащим на улице без обуви и с рассечением на голове.

Пол Гаскойн ранее был принят в Зал славы английского футбола. В составе сборной Англии он провел 57 матчей и забил десять мячей. Скандальный футболист завершил карьеру в 2004 году.