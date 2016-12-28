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Никита Глушков стал игроком «Урала»

Источник:  ФК «Урал»Комментарии

Состав «Урала» пополнил 22-летний полузащитник Никита Глушков.

Новичок будет играть за «Урал» под номером «32».

В текущем сезоне Никита Глушков выступал за «Сибирь», в составе которой провел в первенстве ФНЛ 23 матча и забил один мяч.

В данный момент «Урал» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице РФПЛ.

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