Никита Глушков стал игроком «Урала»
Состав «Урала» пополнил 22-летний полузащитник Никита Глушков.
Новичок будет играть за «Урал» под номером «32».
Состав «Урала» пополнил 22-летний российский полузащитник Никита Глушков, который будет выступать в нашей команде под 32 номером. pic.twitter.com/zPXHcL1zb3— ФК Урал (@FCURAL) 28 декабря 2016 г.
В текущем сезоне Никита Глушков выступал за «Сибирь», в составе которой провел в первенстве ФНЛ 23 матча и забил один мяч.
В данный момент «Урал» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице РФПЛ.
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