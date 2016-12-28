Патрик Херсли: У СКА в матче с «Ак Барсом» были моменты, чтобы отыграться

Защитник СКА Патрик Херсли поделился мнением о матче регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (3:4 Б).

– Была хорошая игра, очень быстрая, очень много давления и прессинга.

– Может, ошибка при счете 3:2 в пользу СКА повлияла на дальнейший ход игры?

– Не сказал бы, что это так. Это, скорее, неудача, некоторое недопонимание между защитниками и нападающими. К тому же у нас и после этого были моменты, чтобы отыграться, так что не думаю, что это был решающий момент. У нас в команде много мастеровитых игроков, так что должны были решать все свои проблемы, - приводит слова Херсли «Реальное время».

Напомним, СКА проиграл «Ак Барсу» по буллитам со счетом 3:4. В составе армейцев дубль оформил Вадим Шипачев, еще одну шайбу забросил Евгений Дадонов. У «Ак Барса» отличились Федор Малыхин, Михаил Глухов и Иржи Секач. Победный буллит забросил Федор Малыхин.

Следующий матч армейцы проведут 29 декабря в Петербурге против «Локомотива». Клуб из Казани в этот же день дома сыграет с череповецкой «Северсталью».

После 42 матчей подопечные Олега Знарка лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 104 очка. Команда Зинэтулы Билялетдинова, проведя на три игры больше в Восточной конференции, занимает третью строчку с 87 очками.



