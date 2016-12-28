Елена Исинбаева: В ситуации с отстранением от Олимпиады в Рио меня поддерживал весь мир

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева отметила неоднозначность 2016 года в своей спортивной биографии.

- Для меня 2016 год получился неоднозначным: были как позитивные, так и негативные моменты. Из негативного — меня не допустили к участию в Олимпийских играх, и я не смогла выиграть свое третье олимпийское золото, ради которого столько трудилась.

Несмотря на это, я рада, что закончила свою карьеру победой на чемпионате России с лучшим результатом сезона. В сложившейся ситуации меня поддержал весь мир. Это было очень приятно, и я не могла себе представить, что стольким людям есть дело до того, что со мной происходит. И что люди понимают всю абсурдность ситуации, - цитирует Исинбаеву итальянское издание Sputnik.

Напомним, Елена Исинбаева не смогла принять участие в Олимпиаде-2016 из-за санкций, наложенных IAAF на Всероссийскую федерацию легкой атлетики по результатам расследования допинговых случаев и ряда дисквалификаций.

7 декабря Исинбаева возглавила наблюдательный совет РУСАДА, сняв свою кандидатуру с выборов президента ВФЛА.

